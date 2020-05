Chi è Francesco Manfredi, il figlio di Nancy Brilli

editato in: da

Francesco Manfredi è il figlio, bellissimo, di Nancy Brilli. Talentuoso e affascinante come la sua famosissima mamma, è nato dall’amore dell’attrice per il regista Luca Manfredi. Francesco dunque è il nipote del grande Nino, da cui ha ereditato molte caratteristiche, fra cui l’immensa simpatia.

Nella vita Nancy Brilli ha avuto tanti amori, da Luca Manfredi a Massimo Ghini, ma l’unico uomo della sua vita rimane il figlio. Studioso e bellissimo, Francesco è cresciuto lontano dai riflettori e ha cercato la sua strada lontano da due genitori ingombranti e famosi. “Ho sempre cercato di non identificarmi con il nome di mamma e papà – ha rivelato in un’intervista a Gente -. Solo dopo essere venuti a casa, gli amici capivano chi fossero i miei genitori. Per loro ero e sono tutt’oggi solo Francesco”.

Vent’anni e un carattere molto dolce, Francesco Manfredi ha un legame davvero speciale con Nancy Brilli. “Io sono molto protettivo verso mamma – ha confessato il giovane -, mi sono sempre sentito in dovere di occuparmi di lei, anche quando ero bambino. E sono molto attento: quando so che è fuori o che ha un corteggiatore le faccio mille domande. Dove sei? Con chi? E lui chi è, che cosa fa?”. Lunghe chiacchierate, anche a tarda notte, confidenze e tanto amore, hanno consentito a Nancy e Francesco di creare un legame indissolubile che nemmeno la distanza è riuscito a cancellare.

Oggi Francesco Manfredi si divide fra l’Inghilterra, dove studia, e l’Italia. Qualche settimana fa, ospite di Francesca Fialdini nel programma Da noi…a ruota libera, Nancy Brilli aveva raccontato il suo rapporto speciale con il figlio. “Secondo me i figli proteggono – aveva detto -. Non sono mai stata particolarmente attaccata alla vita, anche se sembro tutta gioiosa, ma si vede una vena di malinconia. Un figlio ti attacca alla vita, di dà un futuro, una prospettiva. E poi è una certezza granitica di amore, dato e ricevuto. Questo mi ha cambiata tanto […] Credo che sia giusto dare tanto – aveva concluso l’attrice -, ma mio figlio non deve chiedere. Io interpreto i suoi desideri, voglio essere la mamma che avrei voluto avere