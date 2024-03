Fonte: IPA Fabio Caressa

La quarta tappa di Pechino Express 2024 ci ha portati alla scoperta dell’ultimo tratto del reality show in Vietnam: è il momento di concentrarsi sul Laos. Non prima, però, di aver visto le otto coppie protagoniste sfidarsi in questa prima ma lunga avventura che ha portato – purtroppo – all’eliminazione dei Brillanti, ovvero la coppia composta da Nancy Brilli e Pierluigi Iorio. Una tappa che non è stata priva di tensioni, soprattutto per la rabbia (premurosa) di Fabio Caressa. Ma vediamo cos’è successo nella quarta puntata di Pechino Express 2024.

Pechino Express 2024, cosa è successo nella puntata del 28 marzo 2024

Pechino Express mette alla prova, e così è stato anche per questa tappa, molto faticosa, che ha visto la rivalità tra le coppie: la tensione è arrivata alle stelle. Scintille tra Ballerine e Italia-Argentina, con l’ultima tappa in Vietnam che ha visto una pioggia battente e l’unione della coppia I Fratm, così affiatati da riuscire a superare gli ostacoli senza grosse difficoltà, nonostante le incomprensioni, ma c’è sempre tempo e modo per chiarire. Il tragitto non è stato – ovviamente – privo di sfide, ma è questo il “bello” del gioco. Soprattutto per le discussioni tra le Amiche e i Caressa.

La prossima meta de La Rotta del Dragone è il Laos: in gara abbiamo ancora i Caressa, i Pasticceri, i Fratm, i Giganti, le Amiche, le Italia-Argentina e le Ballerine. Indubbiamente il “top” della puntata è stato Fabio Caressa: padre premuroso e persona responsabile, si è arrabbiato per il sorpasso di un mezzo in una strada non propriamente facile. “Non è una gara di Formula 1, sono inca**ato nero. Se vuoi correre, va bene, ma se mi superi con mia figlia a bordo…”, un’osservazione più che giusta.

Chi è stato eliminato nella puntata del 28 marzo 2024

In molti hanno espresso delusione per l’eliminazione di Nancy Brilli da Pechino Express 2024: nella tappa vietnamita, i Brillanti sono stati eliminati. La Brilli ha dimostrato di saper resistere a tutto, di avere una forza fuori dal comune. Non solo: al di là della “resistenza fisica”, il suo atteggiamento è sempre stato propositivo e mai distruttivo. Un comportamento che fa la differenza in ogni adventure game e che dovrebbe essere premiato. Ecco perché i Brillanti avrebbero meritato di certo di arrivare almeno fino alla fine. Purtroppo, però, dopo l’apertura della busta nera, hanno salutato Pechino Express a un passo dal Laos.

A determinare l’uscita dei Brillanti sono state le Amiche, che hanno vinto la quarta tappa di Pechino Express 2024 – La Rotta del Dragone, ovvero Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo. Sono riuscite così a precedere i Pasticceri e i Caressa, e le coppie a rischio eliminazione erano quelle dei Giganti (ovvero Kristian Ghedina e Francesca Piccinini) e dei Brillanti (Nancy Brilli e Pierluigi Iorio). Come previsto dal regolamento dell’adventure game condotto da Costantino Della Gherardesca, alla fine le Amiche hanno “spedito” a casa i Brillanti, nominandole. Sono out, ma con enorme dispiacere: in effetti, l’attrice non ha ceduto alla presunta accusa di “stanchezza”, evitando qualsiasi polemica e preferendo un’uscita di scena elegante. Sì, decisamente questa coppia avrebbe meritato molto di più, se non di arrivare in finale.