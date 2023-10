“Pechino Express 2024”, cast e un conduttore d’eccezione: tutte le novità

Fonte: Ufficio stampa RAI Pechino Express: che fine hanno fatto i vincitori

Tutto pronto per la nuova edizione di Pechino Express. Sky ha annunciato il cast della prossima stagione, le cui riprese partiranno a breve mentre la messa in onda è prevista per i primi mesi del 2024. Le 8 coppie percorreranno la “Rotta del Dragone”, che snoda la sua coda dal Vietnam del nord, fra verdi risaie e vivissime culture dalla storia antica, attraversando la natura magica e le città ricche di spiritualità del Laos e infine concluderanno il proprio viaggio fra mare, templi e panorami mozzafiato nello Sri Lanka.

“Pechino Express 2024”: chi è il conduttore e l’inviato speciale

Confermato alla conduzione di Pechino Express 2024 Costantino della Gherardesca, che ormai guida il docu-reality dal 2012. Al suo fianco non ci sarà più Enzo Miccio, che è stato co-conduttore della passata stagione dopo la fortunata esperienza da concorrente. della Gherardesca potrà contare sulla collaborazione dell’inviato speciale Fru dei The Jackal, uno dei concorrenti più amati delle ultime stagioni del programma (con Aurora Leone ha formato l’indimenticata coppia degli “Sciacalli”, terzi classificati due anni fa).

“Pechino Express 2024”: chi sono i concorrenti

Nel cast di Pechino Express 2024: Fabio ed Eleonora Caressa, Damiano e Massimiliano Carrara, Artem e Antonio Orefice, Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi, Nancy Brilli e Pierluigi Iorio, Kristian Ghedina e Francesca Piccinini, Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo, Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi. Tutti si metteranno alla prova con un’avventura adrenalinica, faticosa ed entusiasmante.

Lungo la “Rotta del Dragone” le coppie di viaggiatori conosceranno mondi sorprendenti e usanze lontanissime, percorreranno chilometri pesantissimi ma importanti per la solidarietà, con il premio finale devoluto a sostegno di una delle ONG che operano nei Paesi visitati, e stringeranno legami fortissimi sia all’interno della coppia sia con la gente che incontreranno lungo il proprio cammino.

“Pechino Express 2024”: chi sono le coppie

Fabio ed Eleonora Caressa: lui è il noto telecronista. Voce e volto di Sky dal 2003, ha raccontato insieme all’amico Beppe Bergomi i più grandi eventi calcistici italiani e internazionali degli ultimi vent’anni, tra cui i Mondiali del 2006 e la recente avventura di Euro 2020. Eleonora è la figlia che Caressa ha avuto nel 2004 dalla conduttrice Benedetta Parodi, sposata nel 1999. La coppia ha altri due figli: Matilde e Diego. Eleonora frequenta il primo anno della Facoltà di scienze umanistiche per la comunicazione all’Università Statale di Milano: ama i viaggi e lo sport. Pechino Express è la sua prima esperienza televisiva.

Damiano e Massimiliano Carrara: pasticceri, si dividono tra gli Stati Uniti e l’Italia. Il primo è conosciuto nel Belpaese dopo aver preso parte nel 2017 a BakeOff Italia e Junior BakeOff. È stato conduttore di Cake Star, insieme a Katia Follesa, e di Fuori Menù. Ha all’attivo due libri di ricette in America: Dolce Italia, A Taste of Italy e l’autobiografia Nella vita tutto è possibile. Massimiliano invece gestisce tre pasticcerie molto famose a Los Angeles.

Artem e Antonio Orefice: giovani attori diventati famosi grazie alla serie tv cult Mare Fuori, dove il primo indossa i panni di Pino mentre il secondo quelli di Totò. Per entrambi è la prima esperienza televisiva: si sono incontrati sul set della fiction Rai e sono subito diventati amici. Orefice ha fatto chiacchierare per la sua storia d’amore, ormai conclusa, con Maria Esposito, che in Mare Fuori ricopre il ruolo della protagonista Rosa Ricci.

Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi: sposati dal 1986 e con due figli e tre nipotini. Paolo è un comico e attore italiano, visto più volte al Maurizio Costanzo Show. È, tra le tante cose, un imprenditore e ha aperto un locale a Milano che è frequentato da molti personaggi del mondo dello spettacolo. Elisabetta è una stilista di moda, possiede un atelier specializzato nella creazione e nella produzione di abiti da sposa e da cerimonia.

Nancy Brilli e Pierluigi Iorio: lei non ha bisogno di presentazioni visto che è una delle attrici più apprezzate in Italia, con alle spalle una lunga carriera tra televisione, cinema e teatro. Non ha mai partecipato a reality show. Iorio è invece un attore e regista, che ha lavorato soprattutto sul palcoscenico. Nancy e Pierluigi sono amici da 5 anni, il primo incontro è avvenuto nel 2018 in occasione di uno spettacolo teatrale: da allora è nata un’amicizia bella e sincera.

Kristian Ghedina e Federica Piccinini: entrambi sportivi. Ghedina è stato uno dei discesisti italiani più vittoriosi in Coppa del mondo di sci, nonché tra i migliori specialisti della sua epoca. Dopo il suo ritiro dalle gare, nel 2006, si dedica alle corse automobilistiche gareggiando nel Campionato italiano Superturismo e nella Porche Supercup. La Piccinini è invece una delle pallavoliste italiane più stimate e amate, che si è ritirata nel 2021.

Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo: amiche e soubrette. La prima è diventata famosa dopo essere stata Velina bionda di Striscia la notizia e nel tempo ha saputo costruire una carriera televisiva di tutto rispetto. È stata sposata con Stef Burns, il chitarrista di Vasco Rossi. La Petrillo, anche lei showgirl, ha preso parte ad alcune trasmissioni come Paperissima Sprint e Quelli che il calcio. Attualmente è legata all’ex calciatore Fabiano Santacroce.

Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi: influencer e modelle. Argentina la prima, è diventata nota per aver partecipato a L’Isola dei Famosi nel 2022. È stata anche protagonista a Scherzi a parte. La Fiordelisi è invece popolare grazie a Temptation Island e Grande Fratello Vip. Ha fatto inoltre discutere per dei flirt con alcuni calciatori come quello con Gonzalo Higuain. Antonella è stata al centro del gossip pure per via della sua liaison con Edoardo Donnamaria, conosciuto nella Casa più spiata d’Italia.