Maria Esposito di “Mare Fuori” è single: il fidanzato e collega “cancellato”

Fonte: IPA Maria Esposito di "Mare Fuori" è single

Colpo di scena per tutti gli appassionati di Mare Fuori, la fortunata serie tv della Rai. Maria Esposito, l’attrice che presta il volto all’amata protagonista Rosa Ricci, è tornata single. Diversi gli indizi trapelati in rete: pare che l’interprete ventenne abbia chiuso la sua storia d’amore più importante, quella con il collega Antonio Orefice.

“Mare Fuori”: Maria Esposito e Antonio Orefice si sono lasciati

Gli attori di Mare Fuori Maria Esposito e Antonio Orefice non stanno più insieme. I due – noti ai più per le loro interpretazioni nei panni di Rosa Ricci e Totò nella fiction in onda su Rai Due – hanno smesso di seguirsi su Instagram. In più l’attrice napoletana ha cancellato tutte le foto di coppia, come fa notare The Pipol Gossip.

Anche sul profilo social di Totò di Mare Fuori non ci sono più immagini della ragazza e sono scomparsi pure i numerosi commenti lasciati nel corso degli ultimi mesi dalla Esposito. Per il momento non ci sono conferme da parte dei diretti interessati. Da tempo, però, si parlava di crisi tra i due.

“Mare Fuori”: il rapporto tra Maria Esposito e Massimiliano Caiazzo

Dopo la terza stagione di Mare Fuori, qualcuno ha insinuato un presunto flirt tra Maria Esposito e Massimiliano Caiazzo, che nella serie indossano i panni degli innamorati Rosa Ricci e Carmine Di Salvo. La Esposito ha prontamente negato tutto, ribadendo di avere con il collega solo un buon rapporto d’amicizia.

Qualche tempo fa Maria Esposito si è lasciata andare ad un duro sfogo contro le malelingue: “Leggo messaggi e commenti abbastanza “stupidi”, dove ci sono persone che si fanno film mentali e dinamiche paranormali, dove non c’entra niente la mia vita privata con il mio essere un’attrice professionista. Tutto ciò mi rattrista veramente, soprattutto in questo momento dove mi sento felice e libera”.

“Quindi ovviamente mi rivolgo a quella piccola fetta di commenti e messaggi “stupidi” di stare tranquilli e sereni perché – ha aggiunto Maria Esposito – le nostre amicizie e i nostri legami, anche se magari non si vedono, sono così solidi e veri, senza interessi e soprattutto senza gelosie”.

Tra l’altro Massimiliano Caiazzo è felicemente fidanzato con un’altra persona: la ballerina di Amici Elena D’Amario. Insieme da circa un anno, la coppia è uscita allo scoperto solo di recente con una serie di messaggi al miele sui rispettivi profili. Sia l’attore di Mare Fuori, sia la pupilla di Maria De Filippi sono molto riservati e discreti per quanto riguarda la loro vita privata.

Maria Esposito sul set di “Mare Fuori 4”: le anticipazioni

In questo periodo Maria Esposito è concentrata sul lavoro: sono ufficialmente iniziate le riprese dell’attesa quarta stagione di Mare Fuori. Stando alle prime anticipazioni Rosa Ricci avrà un ruolo ancora più centrale nelle nuove puntate complice la sua love story con Carmine Di Salvo.

Fuori dal cast, invece, l’ormai ex fidanzato Antonio Orefice, che ha detto addio a Totò già nella seconda stagione di Mare Fuori. Nella trama il ragazzo è stato costretto a lasciare l’IPM di Napoli in seguito all’omicidio di Nina. Al contrario di altri personaggi – Ciro Ricci e O’Pirucchio – non è previsto il ritorno di Totò tramite flashback.