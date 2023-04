Mare Fuori 4 cast, chi lascia e chi rimane: cosa sappiamo

Fonte: IPA Giacomo Giorgio, l'interprete di Ciro in Mare Fuori

Complice il rilascio delle prime due stagioni su Netflix, Mare Fuori, fiction targata Rai che narra le vicissitudini di un gruppo di ragazzi del carcere minorile di Napoli, è diventata un vero e proprio fenomeno di massa con un successo (quasi) senza precedenti. La terza stagione, infatti, è record di visualizzazioni su RaiPlay (dove è stata rilasciata in anteprima) con un totale di oltre 105 milioni di accessi e 45 milioni di ore di fruizione online.

Tali numeri hanno confermato il ritorno in streaming – e in tv – dei ragazzi e degli addetti ai lavori dell’IPM di Napoli per una quarta stagione (le cui riprese stanno iniziando proprio ad aprile 2023) ma anche per una quinta e addirittura una sesta stagione che invece sono in fase di scrittura. In attesa di scoprire quali nuove avventure attenderanno i personaggi (vecchi e nuovi) della fiction dei record, cerchiamo di capire quali degli ormai storici protagonisti che hanno fatto il successo dello show tv torneranno e quali non rivedremo più.

Mare Fuori 4 cast: chi lascia la serie

La terza stagione di Mare Fuori si è chiusa con un grandissimo colpo di scena, in cui uno sparo potrebbe aver ucciso uno o più amati protagonisti: Carmine Di Salvo, Rosa Ricci (i Romeo e Giulietta della fiction, interpretati rispettivamente da Massimiliano Caiazzo e Maria Esposito) e il padre della ragazza, Salvatore (interpretato da Gennaro Della Volpe in arte Raiz).

Ovviamente, fino all’inizio di Mare Fuori 4 sarà impossibile sapere da dove è partito il colpo e chi ne è stato vittima ma alcune anticipazioni fanno, in parte, tirare un sospiro di sollievo: tra i nomi confermati per la quarta stagione della fiction c’è proprio quello di Maria Esposito che però – data la narrazione tra presente e passato che caratterizza lo show – non è detto sia viva ma potrebbe apparire anche per dei meri flashback esattamente come accaduto con Ciro, il fratello del suo personaggio.

Per quanto riguarda Massimiliano Caiazzo, l’attore non ha dato conferme né smentite sul suo sperato ritorno ma in una delle ultime interviste ha affermato: “Io spero di esserci. Ovviamente ci sono tanti punti interrogativi. Ancora non ho letto nulla”.

Se da una parte è praticamente certo che Rosa Ricci tornerà in Mare Fuori 4 (e tutti sperano di rivedere anche Carmine Di Salvo), dall’altra è già sicuro che i fan della serie rimarranno orfani di diversi amatissimi personaggi, a partire dalla direttrice Paola (Carolina Crescentini) e la guardia carceraria Liz (Anna Ammirati).

In Mare Fuori 4, l’attore Nicolas Maupas interprete di Filippo Ferrari, detto O’Chiattillo, non tornerà e con lui non rivedremo neanche Naditza (Valentina Romani). La story line di questi due personaggi, i cui attori sono innamorati anche nella realtà, è infatti ormai conclusa. Allo stesso tempo, la morte violenta di Nicola ha purtroppo confermato l’addio a Mare Fuori del giovane Niccolò Calasso. Il destino meno infausto è invece toccato al personaggio di Gemma, che ha lasciato il carcere dopo aver scontato la sua pena, comunque conferma che non rivedremo nemmeno l’attrice Serena Codato.

Infine, il trasferimento di Totò nel carcere di Poggioreale anche in questo caso sottolinea l’addio allo show di Antonio Orefice (che nella vita è il fidanzato della collega Maria Esposito).

Mare Fuori 4, cast: Ciro è vivo? Chi rimane

Oltre a Maria Esposito, interprete di Rosa Ricci, in Mare Fuori 4 rivedremo (quasi) sicuramente anche Pino (Artem Tkachuk), Edoardo Conte, interpretato da Matteo Paolillo, insieme alla moglie Carmela (Giovanna Sannino) e all’amante Teresa (Ludovica Coscione). Edoardo, infatti, si è risvegliato dal come proprio negli ultimissimi istanti della stagione 3.

Molto probabilmente, seguiremo anche le vicende di Silvia (Clotilde Esposito) fuori dall’IPM, ora che la ragazza è sentimentalmente legata all’avvocato dei boss Alfredo (Giuseppe Tantillo). In Mare Fuori 3, inoltre, sono entrati nel cast diversi personaggi le cui storyline sono ancora più che aperte. Questi nuovi protagonisti sono tutti confermati per la quarta stagione: CrazyJ (Clara Soccini), i fratelli Raffaele e Luigi Di Meo (Giuseppe Pirozzi e Francesco Panarella), Dobermann (Salahudin Tijani Imrana) e Kubra (Kyshan Wilson)

Il cast degli adulti, ad eccezione della Crescentini (sostituita da Lucrezia Guidone nelle vesti della nuova cattivissima direttrice Sofia) e della Ammirati è tutto confermato: dal tenace Comandante interpretato da Carmine Recano, al dolce educatore che ha il volto di Vincenzo Ferrera.

Appurato chi tornerà o meno, è dalla prima stagione di Mare Fuori che i fan si fanno una domanda: il personaggio di Ciro Ricci (Giacomo Giorgio) è vivo? In molti credono che lo sparo del gran finale dell’ultima stagione sia proprio partito dalla sua pistola ma questo è uno dei tanti dubbi che probabilmente verranno sciolti sono nella quarta stagione che, si vocifera, sarà disponibile su RaiPlay e andrà in onda su Rai2 non prima di febbraio 2024.