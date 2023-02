Arriva la terza stagione di Mare Fuori: le anticipazioni sui primi sei episodi

Fonte: RaiPlay

Finalmente su RaiPlay torna Mare Fuori che, in questa terza stagione, ci parlerà di amore, ma non solo. I sentimenti e le emozioni che muoveranno i protagonisti saranno anche odio e vendetta, già dal primo episodio.

I nuovi episodi di Mare Fuori: quando e dove vederli

La terza stagione di Mare Fuori è disponibile già da adesso su RayPlay dove potrai trovare anche le prime due stagioni nel caso non le avessi viste o volessi riguardarle.

La fiction, ispirata alle vicende dell’istituto penitenziario per minori di Nisida a Napoli, si sviluppa attorno alle storie, alle emozioni e ai tormenti di una ventina di ragazze e ragazzi “interrotti”, finiti nell’istituto dopo essere stati arrestati per spaccio, furto, ma anche per reati più gravi.

Alle storie di queste e questi giovanissimi si affiancano le vicende professionali e personali degli adulti che si relazionano con loro, dalla direttrice agli educatori, passando dagli agenti di polizia; un intreccio di storie che si incontrano tra le mura di un carcere e che potremo finalmente tornare a seguire.

Le anticipazioni

Nel primo episodio conosceremo Rosa Ricci, sorella di Ciro: la ragazza, nuova ospite del carcere minorile, si è fatta arrestare proprio per vendicare i fratelli e il padre dall’attacco dei Di Salvo. Il suo obiettivo è Carmine Di Salvo, che si sentirà sempre più minacciato dal desiderio di vendetta della giovane. Donna Wanda chiederà a Mimmo di risolvere la questione, facendo in modo che Rosa non sia più un problema per Carmine.

La vendetta ossessionerà anche Edoardo: il giovane, condannato per spaccio, vuole che Mimmo paghi con la vita per il suo tradimento e minaccia Pirucchio perché uccida ‘o Cherubino, altrimenti la sua famiglia ne pagherà le conseguenze. Pirucchio si trova con le spalle al muro, deve decidere se ribellarsi o meno al volere di Edoardo, che nel frattempo riceverà una terribile notizia. Nel quinto episodio, il conflitto tra Edoardo e Mimmo esploderà, ma gli ordini di Don Salvatore metteranno il freno all’erede di Ciro.

Mare Fuori: vecchie conoscenze e nuovi personaggi

Già dal primo episodio vedremo amori che si faranno sempre più profondi come quello tra Pino e Kubra e relazioni che invece vacillano: Paola, dopo il ritorno della moglie di Massimo, vuole infatti troncare la relazione con il comandante che però non vuole rinunciare a lei.

Non mancheranno nuove dinamiche, come il rapporto tra Gemma e Cardiotrap che è appeso ad un filo: lui vive nel tormento per aver ucciso Fabio e tenta di allontanarla, probabilmente anche per via dei sentimenti e delle diverse idee riguardo a ciò che è successo. Ci saranno anche amori passati che torneranno, come quello tra Beppe e Latifah, la madre di Kubra.

Tra i personaggi più amati delle vecchie stagioni tornano anche Naditza e Filippo. I due fuggitivi follemente innamorati sognano di vivere senza ostacoli la loro storia. Lui calmo e introspettivo, lei passionale e istintiva: dove li porterà il bisogno di un amore intenso e puro? Nei primi episodi li vedremo godere della loro libertà, ma la vita fuori dal carcere rivelerà nuovi aspetti del carattere di Filippo e non ci vorrà molto prima che arrivino problemi economici e difficoltà.

Tra amori tormentati e sete di vendetta, certamente questi primi sei episodi non ci faranno annoiare.

