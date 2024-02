Sono già disponibili le prime puntate di Mare Fuori 4 in streaming: ecco come fare per vederle

Fonte: IPA

L’attesa è finita, finalmente. I milioni di fan in tutt’Italia possono guardare i primi sei episodi di Mare Fuori 4. Come accaduto per la terza stagione, si è scelto di giocare su due livelli, quello del palinsesto classico e quello della proposta streaming.

Di fatto la Rai ha scelto di offrire l’alternativa più congeniale alle esigenze del pubblico, a seconda delle sue abitudini. C’è chi vuole che la fiction sia un appuntamento settimanale, da gustare alla sera dopo il lavoro, e chi invece ama la libertà d’avere tutto e subito pronto online.

Quando esce su RaiPlay

Per spiegare quando esce Mare Fuori 4 occorre dire che di date di lancio ce ne sono due. Da una parte abbiamo quella di mercoledì 14 febbraio. Nel giorno di San Valentino, infatti, ci sarà la prima messa in onda su Rai 2.

Dall’altra, però, lo streaming anticipa tutti e Mare Fuori 4 su RaiPlay è disponibile da oggi, giovedì 1° febbraio. Non l’intera stagione, sia chiaro, ma soltanto le prime sei puntate. L’esatto schema seguito per il ciclo precedente di episodi. In seguito, dal 14 febbraio, partirà una programmazione in chiaro per un totale di sei settimane.

C’è da credere, anche se manca ancora l’ufficialità, che proprio a San Valentino possa esserci il via libera per il completamento della stagione in streaming. Si ricorda, inoltre, che la visione online su RaiPlay di qualsiasi contenuto è totalmente gratuita. Rientra infatti nei servizi garantiti dal pagamento del canone.

Mare Fuori 3: riassunto

Tanti gli eventi della terza stagione di Mare Fuori. Non c’è stato spazio soltanto per la storia d’odio e amore tra Carmine e Rosa, anche se tutta l’attenzione del pubblico è stata rivolta a loro. L’attaccamento del pubblico per i loro personaggi è stato enorme, al punto che la vita di Massimiliano Caiazzo è di colpo cambiata. Costantemente sotto i riflettori, anche in merito alla sua sfera privata. Si parla infatti con insistenza dell’amore con Elena D’Amario.

Guardiamo però alla stagione nel suo insieme. Sofia ha svelato la propria identità, spiegando d’essere un’agente del Ministero. Il suo compito era quello di indagare sul comportamento tenuto dalla direttrice Paola e dagli educatori del penitenziario. Un processo che l’ha portata ad assumere il ruolo di nuova direttrice dell’IPM, costringendo Paola a tornarsene ad Ancona.

Il gesto eroico di Rosa ha creato un effetto domino sorprendente. Ha salvato la vita della figlia di Carmine, Futura. Si è così avvicinata a lui, riuscendo in qualche modo a unire le famiglie Di Salvo e Ricci. Una tregua però non destinata a durare a lungo. Donna Vanda pare disposta a dare un attimo di respiro a Don Salvatore, ma pretende giustizia su Edoardo.

Una storia complessa, quella di Rosa e Carmine, considerando come lei abbia messo piede in carcere unicamente per ucciderlo, così da vendicare la morte di suo fratello Ciro. Tra loro però esplode un sentimento inatteso.

La giovane è anche amica di Carmela, fidanzata di Edoardo, che in questa stagione è divenuta sua moglie. Proprio il giovane minaccia Gaetano, ordinandogli di uccidere Mimmo. Una richiesta atroce per un ragazzo che, uscito dal carcere, non voleva altro che una vita normale come pizzaiolo. In uno scontro a due, però, a morire è proprio Gaetano, per mano di Mimmo, che in seguito si è accorto di come l’arma fosse scarica. Il ragazzo non aveva alcuna intenzione di sporcarsi le mani di sangue.

In carcere, intanto, Kubra indaga sul proprio passato. Al suo fianco c’è Pino, che la vede in crisi nello scoprire che il suo padre biologico è in realtà l’educatore Beppe. Spazio inoltre alla storia complessa tra Naditza e Filippo. I due sono scappati e girano l’Italia. Vivono di espedienti e provano a non pensare a un futuro troppo lontano. Lei però decide di lasciarlo e così il giovane torna all’IPM, chiedendo e ottenendo il trasferimento a Milano.

Sul fronte degli equilibri di camorra, Edoardo decide di prendere parte a un incontro per conto di Don Salvatore. Scopre però che è una trappola e viene colpito da un’arma da fuoco. Riesce a fuggire, nascondendosi a casa di Liz. Nuovamente aggredito e colpito, viene salvato dal comandante dinanzi all’IPM. Portato in ospedale, è in fin di vita. Qui Teresa, in aperto conflitto con Carmela, prova a far valere i sentimenti e, pur non avendo diritti sul giovane, in quanto amante, si offre di donargli il suo sangue.

Il finale di Mare Fuori 3: anticipazioni quarta stagione

Per mesi si è parlato del finale di Mare Fuori 3. La scena conclusiva ruota intorno all’incontro segreto tra Carmine e Rosa, entrambi in permesso premio. Sono ignari però che Don Salvatore, padre di lei, sappia tutto del loro sentimento.

Il boss decide quindi di presentarsi e coglierli sul fatto, ponendo la figlia dinanzi a una scelta terribile. Le offre una pistola e la spinge a fare fuoco. Dovrà scegliere tra la famiglia e l’amore. La giovane non ha il cuore per togliere la vita a nessuno dei due, così si punta l’arma contro.

Carmine e Don Salvatore intervengono e ha così inizio una colluttazione. Tra le ombre di Piscina Mirabilis, parte un colpo di pistola. Il primo episodio di Mare Fuori 4 svela cos’è accaduto. Attenzione, da questo punto in poi scatta l’allerta Spoiler. Rosa è distrutta ma viva e vegeta. È in ospedale e le sue mani sono sporche di sangue. Non riesce a credere a ciò che ha fatto. Poco dopo le si avvicina Carmine, il che svela come a subire il colpo sia stato Don Salvatore.

Si cancella così anche la teoria di alcuni fan, certi del fatto che sarebbe tornato in scena Ciro, fratello di Rosa. Per molti fan di Mare Fuori, infatti, il giovane non sarebbe in realtà morto. Allo stato attuale, però, la verità è che Rosa ha sparato al genitore. Vive ora di tremendi sensi di colpa, anche se il boss pare abbia ottime chance di riprendersi.