Addio “Mare Fuori” in streaming: la serie Rai sarà solo a pagamento

Fonte: IPA Mare Fuori 3 lascia RaiPlay: da quando sarà in streaming solo su Netflix

Avete poco tempo per vedere Mare Fuori 3 in streaming gratuito, mentre per le prime due stagioni è già troppo tardi. Il grande successo della terza stagione della serie Rai ha spinto molti a recuperare gli episodi in onda negli scorsi anni e, come se non bastasse, in tanti si cimentano nel rewatch, soprattutto per quanto riguarda il finale, a caccia di indizi su Ciro Ricci e non solo.

Le logiche di mercato però impongono delle scelte a volte dolorose e così Mare Fuori 3 sarà soltanto a pagamento tra non molto.

Mare Fuori 3 lascia RaiPlay

Il successo di Mare Fuori è stato immediato ma è innegabile come il fenomeno sia esploso nel corso della terza stagione. Sospinta da numerosi contenuti web, una storia d’amore in pieno stile Romeo e Giulietta e le tante voci sul possibile ritorno di Ciro Ricci, ucciso e forse risorto.

A dare il proprio contributo essenziale è stato inoltre l’accordo siglato tra Rai e Netflix. Per quanto sembri assurdo, considerando la bontà del catalogo e il fatto che sia del tutto gratuito, l’utente medio tende a stare alla larga da RaiPlay, preferendo formule a pagamento, che spesso propongono gli stessi contenuti.

È proprio questo il caso, con Mare Fuori 3 in streaming su Netflix che ha subito trovato posto in cima alla classifica dei titoli più visti. L’accordo con il colosso americano prevede però l’esclusività e così dal 25 aprile 2023 le prime due stagioni della serie ambientata a Napoli sono state rimosse da RaiPlay. L’unico modo per poterle rivedere, o apprezzarle per la prima volta, è pagare un abbonamento.

Il tempo sta scadere, però, anche per la terza stagione di Mare Fuori, che sarà in esclusiva su Netflix a partire dal 27 luglio 2023. Ciò non vuol dire, però, che gli episodi non faranno più ritorno sulla piattaforma Rai. A febbraio le prime due stagioni erano infatti state rese nuovamente disponibili gratuitamente, così da accompagnare il lancio dei nuovi episodi. Tutto lascia pensare come il rewatch a ridosso di Mare Fuori 4 sarà garantito allo stesso modo.

Le riprese di Mare Fuori 4

I fan non vedono l’ora di poter apprezzare le nuove puntate, soprattutto perché c’è curiosità in merito al sorprendente finale della terza stagione. L’indizio del regista di Mare Fuori non ha fatto altro che agitare le acque e tutti sono tornati ad attendere Ciro Ricci.

Quel proiettile sparato ha di sicuro colpito qualcuno, ha spiegato Ivan Silvestrini, il che potrebbe portare a un nuovo doloroso addio nella serie. Le nuove puntate sono state scritte e ora non si attende altro che l’inizio delle riprese di Mare Fuori 4, che avranno inizio a maggio.

Ne ha parlato Ludovica Coscione, che interpreta il ruolo di Teresa: “Le riprese inizieranno a brevissimo. Non ho ancora la sceneggiatura e per questo non so cosa aspettarmi. Manca poco e non vedo l’ora”.

Nessuno si sbilancia, ovviamente, sul caso Ciro Ricci ma, dopo le foto apparse e mai confermate come reali dallo staff, il pubblico continua a sperare in un clamoroso colpo di scena che trasformerebbe la quarta stagione nella più vista del ciclo.