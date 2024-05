Carmine Recano di Mare Fuori ha sposato Donatella Tipaldi: i dettagli delle nozze

Fonte: IPA Carmine Recano di Mare Fuori si è sposato

Carmine Recano ha vissuto un giorno importante, quello delle nozze con la compagna Donatella Tipaldi. Una celebrazione del loro amore che li lega ormai da tempo e che ha generato due splendidi figli, Gennaro e Mirea. Per il matrimonio hanno scelto un luogo a loro caro invitando parenti e amici, tra cui figurano alcuni colleghi attori del cast di Mare Fuori, serie di grande successo in cui interpreta il comandante Massimo Esposito.

Carmine Recano e Donatella Tipaldi, le nozze ad Acerra

Il matrimonio di Carmine Recano e Donatella Tipaldi è stato celebrato sabato 25 maggio con rito civile. L’attore e la compagna, visibilmente emozionati, hanno recitato la formula di rito scambiandosi la promessa più importante: continuare ad amarsi e vivere l’una al fianco dell’altro, come del resto hanno sempre fatto in questi lunghi anni di relazione.

La star di Mare Fuori non ha condiviso alcuna immagine di questa giornata sui suoi social, almeno per il momento, come in fondo ci ha sempre abituato. Sia lui che la sua Donatella non hanno mai parlato troppo della loro vita privata, preferendo viverla nell’intimità della propria casa e con le persone a loro vicine. Qualcosa, però, nel corso delle ore è emerso (salvo poi essere cancellato), in particolare dai profili social di chi ha contribuito a rendere questa giornata indimenticabile.

Uno dei rari video, ad esempio, è stato condiviso su TikTok dallo Château dei fratelli De Rosa che la coppia ha scelto per realizzare il menu del ricevimento: “Viva l’amore! I nostri amici Carmine Recano e Donatella Tipaldi hanno celebrato oggi il loro matrimonio nell’incantevole Castello di Acerra, scegliendo noi dello Château per la realizzazione del banchetto nuziale, Luca Diodato per le composizioni floreali e Alessandra Frontoso per gli allestimenti. È stata un’emozione unica poter contribuire a rendere indimenticabile il vostro sogno d’amore, grazie di cuore per questa bellissima opportunità. Viva gli sposi, auguri con tutto il cuore”, hanno scritto a corredo del post.

Lo splendido abito della sposa Donatella Tipaldi

Se l’allestimento è stato impeccabile, complice anche una bellissima giornata di sole che ha permesso agli sposi e ai loro invitati di godere appieno degli spazi all’aria aperta, dall’altro è innegabile che uno dei grandi protagonisti delle nozze è stato l’abito da sposa indossato da Donatella Tipaldi.

Raggiante e con un sorriso che non ha bisogno di spiegazioni, la sposa ha scelto un modello classico e fresco che ben si addice al clima estivo di queste ore, con gonna in georgette leggera e fluttuante e corpetto ricamato, sorretto da sottili bretelle. La schiena scoperta e una scollatura un po’ più generosa sono concesse per un matrimonio che non si svolge in chiesa e, in ogni caso, la Tipaldi era semplicemente perfetta e a proprio agio.

Giacomo Giorgio di Mare Fuori tra gli invitati

Poteva mancare una rappresentanza del cast di Mare Fuori tra gli invitati? Naturalmente no. Per Carmine Recano la serie TV è stata non solo l’occasione per arrivare dritto al cuore del pubblico interpretando il personaggio del comandante Massimo Esposito, ma anche per conoscere e stringere rapporti importanti con alcuni suoi colleghi.

Così in prima fila per festeggiare il matrimonio con la sua Donatella c’erano Giacomo Giorgio, che nella serie interpreta il ruolo di Ciro Ricci, e il regista Carmine Elia, che ha diretto la prima fortunatissima stagione. Tra gli invitati ha fatto capolino anche l’attore Erasmo Genzini con la compagna Federica Esposito, influencer dalla quale ha avuto il suo primo figlio, il piccolo Espedito, anche lui ovviamente presente alle nozze con mamma e papà.