Mare fuori, dalla serie al romanzo: di cosa parla il libro

Dopo l’incredibile successo della serie in streaming e in tv, Mare fuori fa un passo in più, questa volta in libreria. La serie si è trasformata in un racconto più immerso e inedito su carta stampata. È così che arriva Mare fuori – Le forme dell’amore, il primo di una serie di romanzi tratti dalle prime stagioni della serie.

“Mare fuori”, dalla serie al libro

Co-prodotta da RAI Fiction e Picomedia, Mare fuori è diventato in pochissimo tempo un fenomeno mediatico. Con 4 stagioni e uno spettacolo teatrale, la storia di giovani ragazzi del carcere minorile di Napoli prende vita anche all’interno delle pagine di un libro.

Il romanzo Mare fuori – Le forme dell’amore, scritto da Angela Lombardo, ripercorre in 12 capitoli e oltre 300 pagine il le storie dei protagonisti che si raccontano in prima persona e svelano “tanta parte di ciò che nella serie non viene detto.” Edito da Solferino e Rai Libri, questo pare essere il primo di una serie di romanzi che ripercorre la serie, a cui quarta stagione ha già raggiunto oltre 119 milioni di Legitimate Streams su RaiPlay in poco più di un mese.

“Mare fuori – Le forme dell’amore”, la trama

Mare fuori – Le forme dell’amore racconta quindi le storie di ragazzi che commettono errori, voluti e non. Una storia che entra e si lancia a capofitto in una tematica come la differenza tra bene e male che, soprattutto in adolescenza, è divisa da un filo sottile. I ragazzi parlano in prima persona e raccontano le vicissitudini che nascono all’interno di un carcere di Napoli che si affaccia sul mare. Storie che uniscono e dividono, ma che seguono tutte un sogno di riscatto. Ognuno di loro avrà un capitolo dedicato, proponendo un nuovo punto di vista e, secondo la sinossi, aprendo le porte anche a nuovi, inediti personaggi che ancora non abbiamo visto nella serie.

Ad aiutarli ci sono gli educatori, proprio come Beppe, che nella serie è interpretato da Vincenzo Ferrera. Parlando del romanzo l’attore ha raccontato a Il Corriere della Sera: “Non vedo l’ora di ritrovare il mio personaggio anche nelle pagine del libro. Chissà che possa aiutare a far leggere di più i ragazzi. Io di certo ne regalerò molte copie.”

Il successo di “Mare fuori”

L’uscita di un libro come questo non è un fulmine a ciel sereno, se consideriamo quanto seguito è riuscita a ottenere la serie ormai arrivata alla sua quarta stagione e che ha già prodotto un adattamento teatrale. In merito a questo, Vincenzo Ferrera ha commentato: “Questo successo non si poteva immaginare. Se penso a quanti provini, a quanti progetti, anche validi, ma che rimangono lì, non cambiano le cose… questa è la normalità per noi attori. Poi accetti un ruolo e ti ritrovi nella serie più vista di sempre. Ed è successo a 50 anni. Se penso che stavamo per essere cancellati… il primo anno gli ascolti erano molto bassi, poi qualcuno ha pensato di vedere quali fossero i numeri su RaiPlay per capire che è cambiato geneticamente il modo di guardare la tv.”