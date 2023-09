“Mare Fuori Il Musical”: nel cast anche un ballerino di “Amici”

“Mare Fuori” è una serie tv che sta vivendo un vero e proprio momento di gloria, e sembra che la sua fama non voglia diminuire. Dopo le prime tre stagioni in cui gli spettatori si sono immersi nella travolgente storia partenopea, la Rai e Picomedia hanno deciso di regalare ai fan qualcosa di completamente nuovo.

Mare Fuori Il Musical andrà in scena nei teatri di Italia, con un cast che vanterà anche alcuni ragazzi di Amici.

“Mare Fuori Il Musical”: il cast

“Mare Fuori Il Musical” è l’ultima evoluzione di una delle serie più amate degli ultimi tempi. Il musical sarà diretto da Alessandro Siani e prodotto da Best Live. Uno spettacolo che riprende le orme della serie che ha avuto un enorme successo, che si spera verrà replicato anche nei teatri. Un’esperienza coinvolgente che porterà gli spettatori a immergersi ancora di più nell’universo di “Mare Fuori”, ma questa volta con una performance dal vivo.

Il debutto è programmato per il 14 dicembre al Teatro Augusteo di Napoli, per poi partire per una tournée che porterà Mare Fuori in tutta Italia fino a marzo 2024.

Il progetto è pensato per mantenere l’identità della serie tv, sia per ciò che riguarda la trama, sia per i suoi personaggi. Non è un caso, infatti che la produzione abbia deciso di scritturare parte del cast originale. I fan più affezionati potranno vedere anche a teatro Maria Esposito nei panni di Rosa Ricci, Antonio Orefice in quelli di Totò, Giuseppe Pirozzi in quelli di Micciarella, ma anche Antonio D’Aquino in, Enrico Tijani e Carmen Pommella, che interpreterà la guardia Nunzia.

“Mare Fuori Il Musical”: la new entry nel cast che arriva da “Amici”

Tra i protagonisti che ci faranno rivivere le storie di Napoli che abbiamo imparato ad amare, possiamo contare anche su delle new entry d’eccezione. Uno di questi è sicuramente Mattia Zenzola, il ballerino diciannovenne originario della provincia bi Bari vincitore della ventiduesima edizione di Amici. Ancora non sappiamo in che panni lo vedremo, ma certamente non sarà il solo a debuttare insieme al cast originale della serie.

A calcare il palco insieme a lui vedremo anche il cantautore Andrea Sannino, Yuri Pascale Langer, Giulia Molino e Pasquale Brunetti, anche loro ex conoscenze del programma di Maria De Filippi, Sveva Petruzzelli, Bianca Moccia, Antonio Rocco e Christian Roberto.

Tutte le date del tour

Questa nuovo progetto dimostra quanto “Mare Fuori” sia riuscita a catturare il cuore del pubblico e quanto il suo fascino sia cresciuto con il tempo. Inutile dire che l’hype per questo musical e tantissima, e i fan non vedono l’ora di scoprire se le storie e i protagonisti saranno in grado di farli emozionare come le tre stagioni della serie, aspettando l’arrivo della quarta. Lo spettacolo verrà messo in scena in vari teatri italiani a partire da dicembre, fino ad arrivare a marzo 2024 con le ultime date:

Napoli, Teatro Augusteo dal 14 al 30 dicembre 2023. 1, 5,6,7 gennaio 2024

Ragusa, Teatro Duemila 20 -21 gennaio 2024

Reggio Calabria, Teatro Cilea 23-24 gennaio 2024

Cosenza, Teatro Rendano Dal 26 al 28 gennaio 2024

Torino, Teatro Alfieri dal 2 al 4 febbraio 2024

Milano, Teatro Arcimboldi dal 14 al 18 febbraio 2024

Assisi, Teatro Lyrick 20-21 febbraio 2024

Bari, Teatro Team 24-25 febbraio 2024

Roma, Teatro Brancaccio dal 1° al 3 marzo 2024

Bologna, Teatro Europa dal 15 al 17 marzo 2024