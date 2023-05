Mattia Zenzola, chi è il vincitore di “Amici” e quale rapporto ha con Benedetta Vari

Mattia Zenzola sale sul gradino più alto del podio e trionfa ad Amici. Il ballerino, specializzato nel latinoamericano ma che nel talent ha spaziato anche in altri generi, è il vincitore della ventiduesima edizione. Un percorso di cadute e di rinascita, dall’infortunio dello scorso anno, che lo costrinse al forfait a un passo dal Serale, alla sua tanto attesa rivincita. Conosciamo meglio chi è questa giovane promessa della danza e qual è il reale rapporto con Benedetta Vari, da allieva a ballerina professionista del programma quest’anno.

Chi è Mattia Zenzola: la vittoria ad “Amici” contro Angelina Mango

Amici ha il suo re, che risponde al nome di Mattia Zenzola. Nella puntata di ieri sera, quella dell’attesa finalissima, il giovane ballerino latinoamericano ha raggiunto il gradino più alto del podio, conquistando la vittoria. Un saliscendi di grandi emozioni per lui che, nell’ultima puntata del Serale, ha prima battuto la “rivale” del ballo Isobel e, all’ultimissima sfida, ha avuto la meglio sulla strafavorita Angelina Mango.

Una vittoria per lui, per il suo team (Raimondo Todaro e Arisa), e per tutto il mondo della danza, in un talent dove spesso sono i cantanti a sollevare l’ambita coppa. Una vittoria che, tuttavia, è stata macchiata anche dalle polemiche, che però non hanno spento il suo sorriso né la consapevolezza di chi è riuscito a farcela, nonostante tutto.

Mattia Zenzola: origini e primi passi nel mondo dello spettacolo

Ma conosciamo meglio Mattia Zenzola, la grande scoperta di questa edizione trionfale di Amici. 19 anni, origini pugliesi, sin da giovanissimo ha inseguito la sua passione per la danza. Si è formato con Alberto ‘Beto’ Perez, ballerino e coreografo colombiano fondatore dello Zumba Fitness, e nel 2017 ha partecipato ai campionati del mondo di ballo latino a Bucarest, e si è classificato primo ai campionati italiani della FIDS (Federazione Italiana Danza Sportiva).

Il suo approdo ad Amici è avvenuto nella scorsa edizione (2021/22) durante la quale, tuttavia, è stato costretto a ritirarsi a causa di un infortunio prima del Serale. Quest’anno ci ha riprovato e, forte anche degli insegnamenti di Raimondo Todaro (che l’ha sin da subito voluto nel suo team e che ha sempre creduto in lui), ha ottenuto la meritata rinascita con la vittoria. Per lui, inoltre, fioccano le proposte lavorative, come quella sopraggiunta da Roberto Bolle. L’étoile l’ha infatti invitato come suo ospite al suo OnDance, spettacolo in programma dal 7 al 10 settembre a Milano, in piazza Duomo.

Il rapporto con Benedetta Vari

Mattia Zenzola, durante il suo percorso ad Amici, ha anche avuto modo di conoscere una persona che si è rivelata per lui importantissima: Benedetta Vari. Prima è stata, come lui, allieva del talent, per poi figurare al Serale come ballerina professionista a tutti gli effetti e accompagnandolo durante le sue performance.

La coppia ha mostrato un affiatamento non indifferente e, al termine di un’esibizione, è anche scappato un bacio. Un gesto che ha fatto sognare (e non poco) i fan del programma, ma che è stato fatto solo per i fini della performance. Nonostante la grande complicità e le speranze dei telespettatori, i due non hanno mai parlato di amore. Dunque, tra di loro si è creata solo una speciale amicizia, oltre ad una collaborazione artistica alla fine rivelatasi vincente.