“Amici”, la finale: Mattia vince a sorpresa. Ma è scandalo social

Non poteva che essere ricca di emozioni la finale di Amici, il talent show di Maria De Filippi che come sempre ha tenuto incollati allo schermo milioni di telespettatori. L’attesissima ultima puntata ha visto la vittoria di Mattia, che ha trionfato contro gli altri tre finalisti, Isobel, Wax e Angelina.

Da settembre fino a oggi il pubblico ha potuto seguire l’intenso percorso degli allievi, che puntata dopo puntata hanno dimostrato tutto il loro talento, le loro abilità e anche le loro fragilità. Ma come è ovvio che sia, solo uno dei ragazzi riuscirà ad aggiudicarsi l’agognata coppa, alla fine di un appuntamento ricco di lacrime, grandi gioie e colpi di scena.

Maria De Filippi, le insinuazioni su Alessandra Celentano

L’attesissima puntata finale di Amici ha visto tra i suoi protagonisti Alessandra Celentano, che insieme a Maria De Filippi ci ha regalato uno dei siparietti che l’hanno fatta amare al pubblico (e anche a noi). La conduttrice ha chiamato al centro del palco l’amica, facendo notare agli spettatori il cambiamento evidente nel suo look (e non solo).

“Ogni settimana stai pian piano cambiando – ha detto Maria portandola al centro dello studio -. Qualche tempo fa ti ho visto intervistata da Francesca Fagnani, dove avevi rivelato la tua castità prolungata per 15 anni. Vedo con piacere che a furia di star vicina a Zerbi qualcosa sta cambiando. Ci piacerebbe sapere se c’è qualche novità”. Immediata la replica della maestra di danza: “Voi vorreste sapere se qualcosa sta cambiando. Ma non lo saprete mai!“.

Amici 2023, i momenti più belli dell’ultima puntata: Mattia è il primo finalista

Dopo il simpatico siparietto con la maestra Celentano, la gara è entrata nel vivo. Maria De Filippi ha annunciato che la finale di Amici si dividerà in due circuiti, uno di ballo e uno di canto: a partire sono Mattia e Isobel, i due ballerini di questa edizione: ad aggiudicarsi la vittoria è stato il ballerino di latino, che arriva direttamente alla finalissima.

La sfida tra i due ragazzi è stata all’ultimo sangue: i due ballerini non si sono certo risparmiati, mettendo in campo tutte le loro qualità e gli insegnamenti ricevuti nei mesi della scuola. Alla fine Maria ha voluto dedicare delle parole di stima a entrambi gli allievi, dimostrando di essere fiera del loro percorso.

“Penso che siate tutte e due delle persone positive, educate, pazienti. Tu Mattia un po’ rompiscatole, Isobel, tu una sorpresa ogni giorno: una persona che esprime allegria, leggerezza, positività. Spesso le persone tanto allegre possono sembrare superficiali, tu invece sei molto profonda, sensibile, molto vera”, ha confessato ai ragazzi.

A vincere alla fine delle tre sfide – che hanno visto una magnifica Isobel interpretare un quadro dove ha cantato, ballato e recitato nei panni di Evita Peron – è stato Mattia, che ha dovuto vedersela con il vincitore della categoria Canto. Ovviamente non sono mancate le polemiche: sui social a molti non è andato giù il risultato del televoto che ha eliminato Isobel. Stando agli utenti l’australiana avrebbe meritato di arrivare alla finalissima dato il suo innegabile talento.

Finale di Amici, Angelina è la seconda finalista

Dopo il circuito di ballo, è arrivato il turno di quello di canto, che ha visto sfidarsi Angelina contro Wax, tra cover e inediti. Anche i due giovani cantanti hanno gareggiato senza esclusione di colpi, con una padronanza del palco degna dei grandi artisti.

Com’era prevedibile, a passare il turno è stata Angelina, ufficialmente la seconda finalista di questa. La cantante si è anche aggiudicata il premio Tim della critica: “Sono contenta perché per me vale tantissimo: è il frutto di tanto lavoro, tanto impegno, e posso dirlo? Anche tanto amore”.

Amici, la finalissima: vince Mattia (ma sui social si ribellano)

La finalissima si è svolta tra Mattia e Angelina: i primi risultati hanno visto in testa il ballerino, sebbene la cantante abbia ricevuto maggiori consensi dai giornalisti. Non è mancato il momento delle confessioni per la giovane cantante, mentre Maria De Filippi le mostrava il suo disco.

“Per me è un oggetto importantissimo, ho veramente sudato tanto, sono fierissima. Per me vuol dire qualcosa di concreto, perché non sono brava a parlare”, ha detto Angelina. “Sai che non hai mai usato il tuo cognome?”, continua De Filippi. “Sì lo so, ma io sono questa, Angelina Mango“, ha concluso lei, facendo commuovere tutti in studio. Poi è toccato a Mattia: “Io sono cresciuto qua, ho compiuto 18 anni qui e siete diventati la mia seconda famiglia”.

Dopo la consegna dei premi, è arrivato il momento più atteso, quello della proclamazione del vincitore: sebbene Angelina fosse tra i favoriti ha trionfato Mattia, che dopo il ritiro dello scorso anno per un infortunio ha avuto il suo riscatto. Anche in questo caso la vittoria del ballerino non è stata gradita ai più: per tantissimi la coppa sarebbe dovuta andare ad Angelina.