Anticipazioni Amici, Serale del 12 maggio: chi va in finale

Fonte: Ansa Maria De Filippi

Ottavo appuntamento per il Serale di Amici: la semifinale del programma condotto da Maria De Filippi va in onda domenica 12 maggio 2024, e non sabato 11, per fare spazio all’Eurovision Song Contest. Come di consueto, le registrazioni della puntata hanno dato modo di scoprire in anticipo alcune curiosità sulla semifinale: scopriamo chi è a rischio eliminazione, chi è finito al ballottaggio e gli ospiti.

Le anticipazioni della semifinale di Amici 23

Le registrazioni della semifinale del Serale di Amici si sono tenute nel pomeriggio di giovedì 9 maggio. La sfida è ormai nel vivo della competizione, considerando che manca solo una puntata alla finalissima. Un allievo deve lasciare la Scuola proprio a un passo dalla vittoria. Secondo le anticipazioni, la prima manche prevede la vittoria della ballerina Marisol, che fa parte della squadra Celentano-Zerbi, contro Mida e Sarah.

Nella seconda manche, invece, è Dustin a conquistare l’ambita vittoria, sfidando prima Mida e infine Sarah. Quest’ultima, però, vince la terza manche contro Holden. L’esibizione di Petit la porta a ottenere diversi punti, andando così a segnare il futuro di Sarah e Mida (entrambi fanno parte della squadra Cucca-Lo, ovvero Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo) all’interno del Serale di Amici. Sono dunque al ballottaggio finale (anche Holden lo è stato, ma è stato salvato): non si conosce il nome di chi dovrà abbandonare la Scuola di Amici.

Secondo le anticipazioni che, invece, circolano su X (ex Twitter), sarebbe avvenuto uno scontro tra la prof Anna Pettinelli e il giudice Cristiano Malgioglio, confermato da Superguida TV. “Battibecco tra Anna Pettinelli e Malgioglio perché fa i complimenti ad un ragazzo ma vota l’altro. Su Sarah hanno detto che è una star internazionale. Malgioglio le ha detto che ha fatto un percorso stupendo. La Celentano le ha detto che ha un movimento naturale e le piace molto”.

Chi va in finale al Serale di Amici 23

I finalisti di Amici 23 sono Petit, Holden, Marisol, Dustin e uno tra Sarah Toscano e Mida. La prima finalista dello storico programma condotto da Maria De Filippi è stata Marisol. Tra gli ospiti in studio della semifinale, invece, troviamo gli Articolo 31 e Irama, che si esibisce cantando il nuovo singolo Galassie. In ultimo, figura tra gli ospiti Geppi Cucciari: suo è uno dei momenti più carichi di significato, dal momento in cui propone un tema importante, ovvero un monologo incentrato sulla mancanza di lavoro e di opportunità per i giovani.

Perché non va in onda Amici sabato 11 maggio 2024

La semifinale di Amici non va in onda come di consueto al sabato, per fare spazio alla finale dell’Eurovision Song Contest. Quindi, Maria De Filippi, gli allievi e i professori tornano in onda domenica 12 maggio. Sabato 11 c’è la finale dell’Eurovision, e la conduttrice ha fatto sentire tutto il suo sostegno nei confronti di Angelina Mango. “Amici torna in onda domenica 12 maggio mentre sabato su Rai 1 va in onda l’Eurovision. In bocca a lupo ad Angelina Mango da tutti noi”. La giovanissima, che ha vinto Sanremo 2024 con La Noia, fa parte della scuderia degli ex allievi di Amici: nell’edizione del 2022 è arrivata seconda nella classifica generale, e prima nella categoria Canto.