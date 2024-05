Fonte: Ufficio Stampa Fascino Maria De Filippi

Cambiano i piani della semifinale di Amici di Maria De Filippi, che salta per lasciare spazio a Eurovision Song Contest. Il talent show di Maria De Filippi si sposta ma solo di 24 ore, così tutti gli appassionati della kermesse continentale non dovranno scegliere tra un canale e l’altro. La penultima puntata viene trasmessa domenica 12 maggio, ma la registrazione è prevista con qualche giorno d’anticipo com’è ormai d’abitudine.

Quando va in onda la semifinale

La semifinale di Amici 23 va in onda domenica 12 maggio, per lasciare spazio alla finale di Eurovision Song Contest alla quale l’Italia accede di diritto perché inserita nelle Big 5. La rappresentante del nostro Paese è Angelina Mango, vecchia conoscenza del talent di Canale5 e seconda classificata nel 2023. La giovane cantante lucana è pronta per portare sul palco una versione adatta alla kermesse de La Noia, con la quale ha trionfato all’ultimo Festival di Sanremo condotto da Amadeus.

Non si tratta comunque di una novità, per il programma, che da qualche anno a questa parte ha scelto di far slittare la messa in onda perché si potesse tifare Italia. Nel 2018, l’anno della partecipazione di Ermal Meta con Fabrizio Moro in Non mi avete fatto niente, Maria De Filippi aveva invece preferito chiudere prima perché tutti gli interessati assistessero alle votazioni finali utili per incoronare il vincitore.

Cosa succede alla finale

L’ultima puntata di Amici di Maria De Filippi va invece in onda regolarmente di sabato, in diretta, nella data del 18 maggio. Qui torna decisivo il parere del pubblico, che torna a esprimersi attraverso il televoto. Questa modalità è stata però abbandonata da molti anni perché lo spettacolo è diventato sempre più complesso e proporlo in diretta sarebbe stato impossibile. Da qui, la decisione di registrare la trasmissione con qualche giorno d’anticipo per avere la sicurezza che tutto proceda senza intoppi.

Il discorso sulla finale è però molto diverso e non si può prescindere dal parere del pubblico che in questi mesi ha imparato a conoscere i talenti. Tra gli allievi ancora in gara ci sono i ballerini Dustin e Marisol e i cantanti Mida, Petit, Sarah, Holden e Martina. La coppa del vincitore è però solo per uno di loro e il cammino verso la finale è ancora lungo: chi sarà il degno successore di Mattia Zenzola?

Intanto, non sono previsti spostamenti per la puntata di Amici del 4 maggio che va in onda regolarmente con la consueta sfida a squadre tra i tre team capitanati dai Professori. E saranno anche loro i grandi protagonisti dello show, che da tempo è diventato ad appannaggio praticamente esclusivo degli insegnanti che si esibiscono per strappare un punto e aggiudicarsi la partita. Il programma è molto cambiato e da diverso tempo, aggiustandosi all’evoluzione dei tempi che comunque l’hanno sempre visto trionfatore. La formula non è cambiata molto: si tratta ancora di una vera e propria Scuola in cui i ragazzi si perfezionano e accedono all’opportunità di avere un vero e proprio palcoscenico in cui mostrare il proprio talento e provare a dare un futuro al loro sogno.