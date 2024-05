Carlo ha il cancro, condizioni di salute. Ritratto infernale, la peggior scelta di sempre

Se Re Carlo sembra abbia davvero recuperato bene e si sia ripreso dal cancro, non altrettanto di successo sono le decisioni che ha preso per quello che riguarda la sua immagine. Infatti, ha commissionato il peggior ritratto di sempre che lo fa sembrare un mostro.

Re Carlo, prima cerimonia di investitura da quando ha il cancro

Martedì pomeriggio, 14 maggio, Carlo ha ripreso completamente gli impegni monarchici. Per la prima volta dalla diagnosi di cancro, ha diretto una cerimonia di investitura al Castello di Windsor dove sono state premiate più di 50 persone. Si tratta dell’evento al chiuso più imponente cui ha partecipato il Re da quando è malato. Infatti, nei mesi scorsi è stato sostituito da William in questi tipi di impegni.

Sua Maestà, in alta uniforme, è apparso sereno e in buone condizioni di salute, per quanto il tumore glielo permetta. Il giorno prima Carlo III aveva confessato che le terapie contro il cancro gli avevano completamente tolto il gusto, un effetto collaterale condiviso da un veterano dell’esercito britannico che era stato colpito dal cancro ai testicoli. Questo ha fatto pensare che anche il Re soffra di questo tipo di tumore, anche se non c’è certezza.

In ogni caso, Carlo sembra davvero essersi rimesso e durante la cerimonia delle investiture ha nominato l’arcivescovo di Canterbury Justin Welby Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine Reale Vittoriano in occasione dell’incoronazione nel maggio 2023.

Carlo, il primo ritratto da Re è bocciato

A proposito dell’incoronazione, Buckingham Palace ha deciso di svelare il primo ritratto di Carlo da quando è diventato Re. La peggior scelta di sempre.

Si tratta di un enorme dipinto ad olio, realizzato da Jonathan Yeo. Ma la resa finale è davvero di dubbio gusto, si può dire che il Re ha quasi un aspetto “satanico” o eventualmente “mostruoso”, come è stato definito anche da molti sudditi dopo aver visto il dipinto, condiviso sul profilo Instagram del Palazzo.

Carlo è ritratto con l’uniforme rossa delle guardie gallesi con uno sfondo rosso e una farfalla che si posa sulla sua spalla. È davvero tutto molto, troppo rosso, quasi infernale. Davvero chi ha osservato il dipinto è rimasto di sasso. E qualcuno ha ironizzato sostenendo che il Re assomiglia al cattivo di Ghostbusters 2, Vigo, una specie di tiranno e stregone il cui fantasma infesta il suo ritratto del XVII secolo.

Su Instagram sono in molti a condividere lo stesso giudizio: “Questo mi ricorda l’enorme ritratto spaventoso nel film Ghostbusters”. Un altro ha scritto: “Mi ricorda il dipinto di Ghostbusters 2”. Insomma, decisamente un’immagine poco piacevole e rassicurante del Sovrano. In più si tratta anche del primo ritratto da quando è stato incoronato Re, dunque un dipinto che rimarrà nella storia. Ma evidentemente anche per altri motivi.

Carlo, la scelta sbagliatissima del ritratto infernale

Il ritratto di Re Carlo III è stato presentato al mondo sul profilo Instagram della Famiglia Reale con un messaggio congiunto del Palazzo e di Jonathan Yeo: “È stato un privilegio e un piacere essere stato incaricato dalla The Drapers’ Company di dipingere questo ritratto di Sua Maestà il Re, il primo ad essere svelato dopo la sua Incoronazione.

Fonte: Getty Images

Quando ho iniziato questo progetto, Sua Maestà il Re era ancora Sua Altezza Reale il Principe di Galles e, proprio come la farfalla che ho dipinto in bilico sulle sue spalle, questo ritratto si è evoluto man mano che il ruolo del soggetto nella nostra vita pubblica si è trasformato. Faccio del mio meglio per catturare le esperienze di vita e l’umanità impresse sul volto di ogni singolo soggetto, e spero che sia ciò che ho ottenuto in questo ritratto. Cercare di catturare tutto ciò per Sua Maestà il Re, che ricopre un ruolo così unico, è stata una sfida professionale straordinaria e per cui mi sono divertito moltissimo e di cui sono immensamente grato”.

Il Palazzo ha aggiunto: “Oggi il Re ha svelato il ritratto a Buckingham Palace. La nuova opera raffigura Sua Maestà mentre indossa l’uniforme delle Guardie gallesi, di cui fu nominato colonnello del reggimento nel 1975. Il dipinto sarà esposto alla Drapers’ Hall di Londra”.

I commenti dei sudditi sono per la maggior parte critici. Il dipinto non convince e davvero non sembra la scelta estetica più giusta. Insomma, il ritratto non è riuscito.