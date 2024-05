Kate Middleton, ultime notizie. Il ritratto agghiacciante della Principessa del Galles

Il nuovo ritratto di Kate Middleton è semplicemente agghiacciante e ha suscitato non poca perplessità tra la gente. Qualcuno lo ha definito addirittura “orribile”, per non dire fuori luogo. Insomma, non sembra lei.

L’unica consolazione è che non è stata Kate Middleton a commissionarlo ma la rivista Tatler per la copertina del mese di luglio. Mostrato in anteprima su Instagram, il dipinto ha attirato le critiche dei più che non vedono alcuna somiglianza con la Principessa del Galles. Un altro flop come il controverso dipinto di Carlo che lo fa sembrare una specie di diavolo, confuso con uno sfondo rosso che sembrano le fiamme dell’inferno.

Kate Middleton, il ritratto agghiacciante

Il ritratto di Kate è stato eseguito da Hannah Uzor e ritrae Lady Middleton con l’abito di gala bianco, firmato Jenny Packham e la tiara della Principessa Diana, che indossava al banchetto di Stato organizzato a Buckingham Palace in onore del presidente sudafricano nel novembre 2022. Nell’intento dell’artista avrebbe dovuto esprimere l’eleganza e la regalità della Principessa, come si legge nella didascalia dell’opera: ” È davvero all’altezza del suo ruolo”, e ancora: “È nata per questo. Si comporta con tale dignità, eleganza e grazia”. Questa era l’intenzione ma nella realtà non sembra nemmeno Kate.

Hannah ha spiegato di essersi ispirata anche alla compostezza e al coraggio che la Principessa del Galles ha dimostrato nel video dello scorso marzo in cui annunciava al mondo di avere un tumore. L’artista ha spiegato di essere rimasta colpita da come Kate, in un momento così doloroso per lei e per la sua famiglia, sia riuscita a parlare col cuore. Ma se la Uzor ha visto tutto questo in Kate, non è riuscita a trasmetterlo nel suo dipinto.

Le critiche rivolte al suo ritratto sono state molte e feroci. In quel quadro non c’è nulla che assomigli a Kate. Innanzitutto è molto freddo, forse anche a causa della posa rigida in cui è raffigurata la Principessa che guarda fisso davanti con le mani incrociate sul ventre. E poi lo sfondo blu uniforme rende tutto inanimato.

Kate Middleton, non sembra nemmeno lei

I commenti del pubblico non risparmiano dunque l’artista. Qualcuno scrive: “Questo ritratto è orribile, ci sono così tanti artisti straordinari là fuori, sicuramente avrebbero potuto trovarne uno migliore”. Altri invece notano che nel dipinto Kate sembra avere gli occhi a mandorla: “Quando è diventata asiatica?“. “A prima vista ho pensato che fosse l’imperatrice giapponese Masako”.

Fonte: Getty Images

C’è chi commenta con ironia, pensando che Kate si farà una bella risata a vedersi così: “Chi prende le decisioni su queste commissioni? I ritratti stanno diventando sempre più strani. Questo è abbastanza amatoriale, non assomiglia a Sua Altezza Reale. Considerando quello che sta passando, immagino che questo le farà ridere”. Altri ancora si limitano a un giudizio secco: “Che ritratto orribile per una bella donna”. “Che ritratto terribile della Principessa del Galles!!!😢 chi ha permesso che fosse in copertina???”. Qualcuno lo considera un dipinto di un bambino alle prime armi, altri dicono semplicemente che quella nel dipinto non è Kate Middleton. “Perché diavolo pubblicare questo ritratto che non somiglia per niente alla principessa??”.

In conclusione, proprio come per il ritratto di Carlo, anche quello di Kate è una delusione totale che risulta sfiorare quasi il ridicolo considerando la situazione grave che sta vivendo. Le sue condizioni di salute preoccupano davvero molto, soprattutto dopo che Kensington Palace ha annunciato che non è previsto un suo ritorno in pubblico finché è si sta sottoponendo alla chemioterapia.