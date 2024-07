Kate Middleton, ultime notizie. Il nuovo messaggio della Principessa del Galles con foto privata

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Kate Middleton a Wimbledon ha fatto scalpore ma subito dopo ha condiviso su Instagram un nuovo messaggio e una nuova foto dei figli Charlotte e Louis che si è rivelata essere una delle rarissime immagini dei due insieme, senza il fratello maggiore George.

Il ritorno di Kate Middleton

Kate Middleton ha di nuovo incantato il mondo quando è comparsa a Wimbledon domenica 14 luglio, esattamente un mese dopo la sua prima uscita pubblica dalla diagnosi di cancro, in occasione del Trooping the Colour. La Principessa del Galles ha indossato un abito viola di Safiyaa London dal significato segreto, mentre sua figlia Charlotte che era con lei ha sfoggiato un abito blu a pois, firmato Guess, molto simile a un look che sua mamma aveva indossato al torneo di tennis un paio di anni fa.

Per Kate e William è stato un weekend in chiave sportiva. Se la Principessa è stata impegnata a Wimbledon con Charlotte, il Principe è volato a Berlino con George per la finale degli Europei 2024 dove alla fine ha vinto la Spagna. E Louis, il terzogenito della coppia, che fine ha fatto?

Kate Middleton, il nuovo messaggio su Instagram

Lo ha svelato Lady Middleton con un nuovo messaggio su Instagram. Lei e William hanno voluto rendere omaggio alla Nazionale inglese di calcio pubblicando sulla loro pagina social questo messaggio: “Inghilterra, il vostro lavoro di squadra, la vostra grinta e determinazione sono stati fonte di ispirazione per tutti noi, giovani e meno giovani. Congratulazioni alla Spagna. W & C”.

La sigla W & C sta per William e Catherine e indica che il messaggio arriva personalmente dai Principi del Galles e non è una nota di Palazzo.

Kate Middleton, la foto privata con Charlotte e Louis

A corredo di queste parole è stata pubblicata una nuova foto di Charlotte e Louis. I bambini sono seduti sul divano, spalla contro spalla, a guardare in tv la finale degli Euro 2024. La foto li ritrae di spalle mentre indossano una personalizzata della Nazionale inglese, con stampati i loro nomi.

Si tratta di un rarissimo scatto di Charlotte e Louis insieme, senza George che si trovava in Germania con papà William. La foto risolve il mistero sul terzo figlio del Principe del Galles e di Kate che non era presente a nessuno degli eventi sportivi in cui erano impegnati mamma e papà e i fratelli maggiori.

Evidentemente Louis è rimasto a casa con la tata, troppo piccolo per andare a Wimbledon dove George e Charlotte hanno debuttato quando avevano 8 anni mentre lui ne ha solo sei, ma anche per assistere alla partita dell’Inghilterra contro la Spagna. D’altro canto, lo abbiamo visto più volte in azione e sappiamo di cose è capace Louis. Dunque, William e Kate hanno preferito lasciarlo a casa e aspettare che diventi un po’ più grande e un po’ più paziente.

Il messaggio e la nuova foto sono stati molto apprezzati dai sudditi e dai fan della coppia. Sono infatti arrivati moltissimi complimenti di questo tenore: “Bellissima foto”; “Grazie per aver condiviso questo momento ❤️”; “Grazie per il messaggio edificante 😍😍😍😍😍”.

Diversi hanno notato come l’immagini sia un ritratto privato della famiglia e questo emoziona ancora di più: “Si vede che questo è un momento privato da casa! Grazie Principessa per averlo condiviso”.