Kate Middleton, la sorpresa di Natale che i suoi figli adoreranno

Kate Middleton ha ricevuto un invito davvero speciale che ha fatto impazzire i suoi tre figli, George, Charlotte e Louis. Ma non ha ancora accettato

Kate Middleton sta preparando il suo Natale pubblico e privato e per i suoi tre figli, George, Charlotte e Louis si prospetta una festa davvero speciale perché hanno ricevuto un invito che li ha fatti letteralmente impazzire.

Kate Middleton, l’invito a speciale per i tre figli

Mentre Kate Middleton sta definendo gli ultimi dettagli del suo concerto di Natale, Together at Christmas, all’Abbazia di Westminster che si terrà venerdì 5 dicembre. Nel frattempo si appresta a ricevere a Londra il Presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier e la First Lady che arriveranno in Inghilterra questa settimana e verrà offerto loro un banchetto di Stato al Castello di Windsor.

Ma oltre agli impegni istituzionali, la Principessa del Galles deve organizzare le Feste di Natale per William e per i suoi tre figli, George, Charlotte e Louis che quest’anno hanno avuto una sorpresa davvero speciale.

Non si tratta di un regalo particolare, né di un cellulare che è loro proibito, ma di un invito esclusivo che fa invidia a tutti i loro coetanei britannici. Infatti, i figli di William e Kate hanno ricevuto dei biglietti per vedere Paddington The Musical.

La produzione del West End è un’attesissima rivisitazione teatrale dell’amatissimo orsetto che, come è noto, condivise un panino alla marmellata con la defunta Regina Elisabetta in occasione del suo Giubileo di Platino. Proprio per questo l’orsetto Paddington è diventato un simbolo, utilizzato per omaggiare la Sovrana scomparsa nel 2022.

Sonia Friedman, produttrice del musical, ha dichiarato: “Non vediamo l’ora che Paddington incontri i figli del Principe e della Principessa del Galles perché penso che verranno allo spettacolo e che sarà davvero speciale”.

Non è noto quando George, Charlotte e Louis assisteranno allo spettacolo. Alla domanda se sapeva quando i figli di William e Kate sarebbero arrivati a teatro, la produttrice ha risposto: “Speriamo presto“. E ha proseguito: “Siamo molto felici. Siamo molto orgogliosi. Ci sono voluti centinaia e centinaia di persone e molti anni per arrivare a questo punto, e ora lo consegniamo al pubblico, quindi è una bella sensazione”.

Kate Middleton, la passione per Paddington

Secondo fonti vicine a Palazzo, George, Charlotte e Louis sono entusiasti all’idea di poter vedere il musical. In famiglia sono grandi fan di Paddington. Nel 2017 Kate lo ha incontrato di persona e ha anche fatto un balletto con lui, sotto gli occhi divertiti di William e di Harry, quando ancora non c’era Meghan Markle ed erano un trio felice.

Più recentemente, lo scorso novembre la Principessa e il marito hanno assistito durante il Royal Variety Performance a un numero di Paddington, The Musical. E poi hanno posato con l’orsetto per una foto ufficiale.

Alla domanda sul perché il musical abbia ricevuto il sigillo di approvazione reale, la produttrice Eliza Lumley ha dichiarato: “Paddington è un’istituzione, sembra un’istituzione britannica, quindi il loro incontro è stato un momento iconico”.

Tom Fletcher, che ha scritto la musica e i testi originali, ha dichiarato: “Ho potuto presentare Paddington alle Loro Altezze Reali, ed è stato un momento davvero surreale. Sembra che si siano divertiti molto: abbiamo avuto modo di dare una piccola anticipazione dello spettacolo al Royal Variety ed è stato molto apprezzato, quindi spero che stasera ci sia la stessa reazione”.

Da qui l’invito per assistere all’intero spettacolo che, a quanto pare, William e Kate hanno apprezzato molto, ma i Principi non hanno ancora accettato.

