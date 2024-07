Kate Middleton, il significato segreto dell’abito e della spilla a Wimbledon

Fonte: Getty Images Kate Middleton, i look iconici da quando è madrina di Wimbledon

Kate Middleton è arrivata a Wimbledon come un raggio di luce, accompagnata da sua figlia Charlotte e da sua sorella Pippa. La Principessa del Galles ha indossato per la finale del torneo di tennis e la premiazione un abito viola di Safiyaa London, che ha diviso l’opinione pubblica per quanto le stesse magnificamente, e la tradizionale spilla a forma di fiocco che veicola un preciso messaggio.

Kate Middleton, il trionfo a Wimbledon

Kate Middleton è stata accolta a Wimbledon con una vera e propria ovazione. Tutto il pubblico si è alzato in piedi mentre lei ha fatto il suo ingresso nel Royal Box, assieme a Charlotte e a Pippa Middleton. La presenza della Principessa del Galles è stata in forse fino all’ultimo, quando il giorno prima, 13 luglio, Kensington Palace ha annunciato che avrebbe consegnato il trofeo al vincitore, compito che svolge da quando è patrona della manifestazione.

Kate è apparsa sicuramente più rilassata e meno affaticata di un mese fa, al Trooping the Colour che aveva segnato la sua prima uscita pubblica dalla diagnosi del cancro. Malgrado questi segnali positivi ben visibili a Wimbledon, la Principessa non è ancora fuori pericolo e deve proseguire la chemioterapia. Ma per un giorno ha fatto dimenticare a tutti il suo cancro, incantando il mondo intero, anche grazie al suo look.

Kate Middleton, il significato dell’abito di Safiyaa London

Kate ha scelto per la finale maschile di Wimbledon un abito viola di Safiyaa London, che costa circa 1.542 euro. Si tratta di un midi dress, con maniche corte leggermente a sbuffo, gonna morbida lunga fino ai polpacci, con corpetto effetto peplo, strategico per nascondere la magrezza e una cintura incorporata che segna la vita.

Fonte: Getty Images

Il brand londinese che ha creato il suo abito è noto alla Principessa del Galles che ha già indossato uno dei suoi modelli in occasione del Royal Variety Performance a novembre 2023. Anche Meghan Markle e Vittoria di Svezia hanno indossato suoi capi.

Come tutti i suoi look, anche questo sfoggiato a Wimbledon, è stato studiato nei mini dettagli per veicolare un messaggio segreto. Il taglio dell’abito è molto classico, quasi istituzionale, ed è così che sono gli ultimi outfit che Kate ha indossato durante la cerimonia di premiazione a Wimbledon, per sottolineare il suo ruolo di patrona dell’evento.

Fonte: Getty Images

In particolare, quest’anno, Lady Middleton ha scelto il viola, un colore carico e molto evidente, proprio per essere ben visibile a tutti, adottando quindi il dress code della Regina Elisabetta che prediligeva i colori sgargianti per distinguersi ed essere riconoscibile ovunque.

Kate era consapevole che la sua presenza a Wimbledon era molto attesa e che tutti avrebbero desiderarla vederla, perciò ha optato per il viola intenso. Tra l’altro questo colore simboleggia regalità ed esclusività.

Kate Middleton, perché indossa la spilla a fiocco

Ma c’è anche un altro motivo dietro questa scelta. Infatti la tonalità dell’abito s’intona perfettamente con la spilla a forma di fiocco, viola e verde. Questi sono i colori ufficiali di Wimbledon. Kate porta quella spilla dal 2017, ossia da quando è patrona del torneo di tennis (incarico che ha assunto nel 2016 per la precisione).

Da allora ha sempre optato per look che la mettessero ben in evidenza. Nell’anno in cui ha debuttato in questo ruolo, ad esempio, Kate la appuntò a un abito bianco da cui spiccava in modo molto evidente. Nel 2023 invece l’aveva a un completo color giallo pastello.

Kate Middleton, accessori preziosi

Quest’anno ha invece preferito un abito della stessa tonalità del viola della spilla. Infine, Kate ha completato il suo outfit con delle slingback nude, di Camilla Elphick (310 euro) e la Milly mini bag di LK London. Per quanto riguarda i gioielli spiccano i due bracciali rigidi da 125 sterline l’uno, gli orecchini a cerchio in oro giallo di By Pariah e il suo anello di fidanzamento con zaffiro. Mentre gli occhiali da sole sono di Victoria Beckham.