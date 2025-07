Kate Middleton sorprende Wimbledon con un look color crema e una spilla speciale

Kate Middleton non ha voluto perdere la finale femminile di Wimbledon e per l'occasione ha indossato un delizioso look, completato dall'iconica spilla papillon

Getty Images Kate Middleton sorprende Wimbledon con un look semplice ma chic

Grande gioia in quel di Wimbledon, dove Kate Middleton ha deciso di presentarsi a sorpresa in occasione della finale femminile disputata tra Amanda Anisimova e Iga Swiatek. L’ufficio di Kensington Palace che ha annunciato la sua presenza proprio il giorno stesso, sabato 12 luglio, seguendo così il desiderio della Principessa del Galles di proseguire con i suoi impegni reali in modo sempre più assiduo, seppur ponderato. Bella la sorpresa, ma anche il look che, come sempre, ha colpito nel segno: un completo color crema so chic, con una spilla a forma di papillon dal significato speciale.

La “nuova uniforme” di Kate a Wimbledon

C’è chi l’ha definita la sua “nuova uniforme” e a ragion veduta. Nel corso delle sue ultime apparizioni pubbliche, la splendida Kate Middleton ha più volte mostrato di adorare questa nuova tendenza: completi formati da top strutturato a maniche corte con cintura in vita e gonna midi a pieghe coordinata.

Getty Images

Per fare degli esempi recenti, pensiamo al look sfoggiato da Kate lo scorso 8 maggio quando, in occasione del concerto a conclusione delle commemorazioni dell’80° anniversario del VE Day, ha indossato un look simile color crema in bouclé e chiffon, che a sua volta aveva indossato per il concerto del Giubileo di Platino nel 2022. O ancora, ricordiamo il look dello scorso 16 giugno, stavolta con l’abito blazer bianco abbinato a un cappello di Sean Barrett.

A Wimbledon, presente in qualità di patrona reale dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club (ruolo che ricopre dal 2016), la Principessa del Galles ne ha indossato una versione color crema, molto chic ed elegante e che richiama le tonalità tipiche dei completi indossati in genere sui campi da gioco. I due capi in questione sono firmati Self-Portrait, brand londinese per cui Kate nutre una particolare predilezione.

A completare il look ci hanno pensato le décolleté in pelle scamosciata nude di Gianvito Rossi, un paio di orecchini Cartier, un bracciale Halcyon Days in oro e la tote bag intrecciata firmata Anya Hindmarch.

Quest’ultimo look ne richiama alla mente uno precedente, indossato sempre a Wimbledon ma nel 2023: il delizioso abito verde “pallina da tennis”, anch’esso firmato Self-Portrait e con una silhouette quasi identica.

Una spilla speciale, simbolo di patronato e tradizione

Il look della Principessa del Galles non sarebbe stato completo senza un accessorio immancabile a Wimbledon e dal significato profondo. Parliamo della spilla a forma di papillon viola e verde, non un semplice ornamento ma un potente simbolo del suo ruolo di patrona dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club. I colori viola e verde sono, infatti, le tinte tradizionali del club dal lontano 1909.

Getty Images

Indossare questa spilla è un gesto che va oltre la moda. È un richiamo alla continuità della tradizione reale, oltre che un ricordo della “nonna” Elisabetta. Kate Middleton ha ereditato il patrocinio proprio dalla Regina e la spilla è un modo discreto ma efficace per onorare questa eredità, affermando al contempo il suo impegno verso l’istituzione.