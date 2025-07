Kate Middleton, la reazione del pubblico è inaspettata: lei si commuove

Standing ovation a Wimbledon per Kate Middleton: visibilmente emozionata, torna tra il pubblico dopo mesi con un look elegante e tono misurato

IPA Kate Middleton si commuove a Wimbledon

Appena è apparsa tra gli spalti, il pubblico si è alzato in piedi in un lungo applauso. Kate Middleton ha ricevuto una vera e propria ovazione al suo arrivo a Wimbledon, sabato 12 luglio 2025.

La principessa, visibilmente sorpresa dall’accoglienza, ha scambiato qualche parola a bassa voce con chi le era vicino, accennando un sorriso quasi imbarazzato. Non era prevista, non era annunciata, eppure ha catturato ogni sguardo appena ha messo piede nella Royal Box. Un momento intenso, quasi intimo, che ha restituito al pubblico l’immagine di una Kate genuinamente commossa, colpita dal calore del Centre Court.

Fin dai giorni precedenti vari tabloid avevano dato per scontato un suo ritorno alle finali. La stampa sportiva sottolinea come Kate non avesse mai mancato un’edizione di Wimbledon dal matrimonio nel 2011 (salvo la gravidanza del 2013 e il lockdown del 2020), perciò la sua momentanea assenza aveva alimentato indiscrezioni di ogni tipo.

Il look di Kate Middleton a Wimbledon: bianco, crema e classe senza tempo

Anche quest’anno il dress code di Wimbledon non è riuscito a scalzare il tocco personale di Kate. La Principessa è apparsa con un elegantissimo completo bianco e crema: un blazer bianco con cintura abbinato a una gonna plissettata color crema.

IPA

Si tratta di un abito del marchio Self-Portrait, scelto proprio per il torneo 2025, abbinato a una tote Anya Hindmarch e a scarpe décolleté Gianvito Rossi in suede. Ha completato il tutto con i classici gioielli da cerimonia (un bracciale d’oro Halcyon Days e orecchini Cartier) e con il tradizionale fiocco viola-verde di Wimbledon appuntato sul colletto.

In linea con il rigoroso codice cromatico del torneo, Kate ha così sfoggiato un look curato nei minimi dettagli e fedele allo stile classico e sobrio del dress code di Centre Court.

La reazione emozionata di Kate Middleton e i gossip sul ritorno in pubblico

Chi le era vicino racconta di una Kate stupita, commossa, e forse un po’ impreparata a tanta partecipazione. Un momento intenso, quasi intimo, che ha restituito al pubblico l’immagine di una donna che, pur nella sua regalità, si è lasciata toccare davvero dal calore del Centre Court.

Il ritorno di Kate a Wimbledon ha inevitabilmente acceso i gossip sulle sue condizioni e sulle motivazioni dietro la scelta del momento. Molte fonti ricordano che la Duchessa, reduce da un anno di cure oncologiche, aveva annunciato di voler gestire gli impegni con equilibrio dopo la terapia.

La riduzione delle sue uscite pubbliche, infatti, sarebbe conseguenza del cancro affrontato nel 2024: Kate stessa ha confidato che “al termine della terapia non è possibile ritornare subito alla normalità”.

Alcuni esperti ipotizzano quindi che la scelta di presentarsi a Wimbledon proprio nella finale femminile sia studiata come segnale di progressivo ritorno alla vita pubblica. Del resto, qualcosa di simile era già avvenuto nella scorsa finale maschile (14 luglio 2024), quando Kate portò con sé la piccola Charlotte al centro del Centre Court.