Kate Middleton, il protocollo sui regali di Natale imposto anche ai figli

Kate Middleton e William si attengono scrupolosamente alle regole di Palazzo circa i regali, anche quando vengono fatti a George, Charlotte e Louis

Non solo Kate Middleton e William, ma anche i loro tre bambini sono obbligati a seguire il protocollo di Corte in merito ai regali di Natale che vengono loro donati da estranei.

Kate Middleton, i regali di Natale per i suoi bambini

Kate Middleton e famiglia si stanno preparando per il giorno di Natale. Abbiamo visto la Principessa del Galles accompagnata dai suoi tre figli, George, Charlotte e Louis, iniziare le celebrazioni natalizie con il grande concerto da lei organizzato all’Abbazia di Westminster.

Il mese di dicembre è stato molto impegnativo per lei e William con una serie di appuntamenti tra cui il banchetto di Stato per il Presidente tedesco, dove ha sfoggiato un magnifico abito di Jenny Packham e la tiara più grande del tesoro della Corona.

Ma le fatiche non sono terminate. Infatti, prima di godersi davvero le Feste, Kate, William e bambini parteciperanno alla messa di Natale con Re Carlo e Camilla e gli altri membri della Famiglia Reale, celebrata nella chiesa di St. Mary Magdalene, nella tenuta di Sandringham, cui seguirà il pranzo con Sua Maestà.

Terminata la messa, i membri della Famiglia Reale, bambini compresi, si fermano a salutare i sudditi che sono accorsi per incontrarli e fare loro gli auguri.

In questa occasione Kate viene omaggiata con mazzi di fiori, mentre i suoi figli ricevono giochi e peluche. Il punto è: i bambini possono tenere i doni che ricevono? La risposta a questa domanda è chiara, perché è definita dal protocollo di Corte.

Kate Middleton, il protocollo in merito ai regali

Come è noto, generalmente i membri della Famiglia Reale non possono tenere per sé omaggi provenienti da aziende di qualunque genere, né da privati se superano un certo valore.

Il protocollo però ammette che alcuni regali possano essere accettati. I doni che George, Charlotte e Louis e qualsiasi altro membro della Famiglia Reale possono tenere devono soddisfare determinati criteri.

Kate e bambini possono tenere fiori, cibo e altri beni di consumo, in quantità ragionevoli, così come copie di libri donati da un autore, a condizione che l’argomento non sia controverso. Possono accettare anche altri tipi di oggetti, purché il loro valore non superi le 150 sterline, ossia 172 euro circa. La policy raccomanda che vengano restituiti i regali che si ritiene possano essere sfruttati meglio da altre associazioni.

Per quanto riguarda i doni ufficiali, questi possono essere utilizzati solo dai membri della Famiglia Reale o esposti. Questi ultimi entrano automaticamente a far parte Royal Collection.

In base al protocollo dunque George, Charlotte e Louis possono tenersi i doni che ricevono dalle persone dopo la messa di Natale.

Kate Middleton, da quando si fanno regali alla Famiglia Reale

L’usanza dei sudditi di fare regali ai membri della Famiglia Reale risale almeno a 250 anni fa. Le occasioni sono varie. Ricevono doni quando si recano all’estero o durante visite ufficiali. Questi regali provengono da funzionari, vip ma anche gente comune.

Di solito tutti gli oggetti ricevuti vengono catalogati. Così, nel 2014 fu inaugurata Buckingham Palace inaugurata la mostra “Royal Childhood”, che espone doni che coprono un arco temporale di 250 anni.

