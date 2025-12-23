Kate Middleton, i tre abiti di gala che hanno stregato tutti: la sua arma segreta

Kate Middleton ha un'arma segreta: i suoi abiti di gala. Nel 2025 ha indossato tre vestiti magnifici con i quali ha incantato tre potenti Presidenti

Nessuna come Kate Middleton sa indossare un abito di gala a un banchetto di Stato e lasciare tutti senza fiato. Quest’anno la Principessa del Galles lo ha fatto tre volte ed è apparsa semplicemente magnifica, incantando tre Presidenti: Emmanuel Macron, Donald Trump e Frank-Walter Steinmeier.

Kate Middleton, perché gli abiti di gala sono la sua arma segreta

Kate Middleton ha fatto propria la lezione di Elisabetta II in fatto di look. La Principessa del Galles, non solo ha gusto e sa vestirsi bene, ma i suoi outfit contengono messaggi che si esprimono in modo alternativo alle parole. La scelta di un colore, di un accessorio o di un brand diventano simboli, omaggi a persone o istituzioni. Inoltre, coi suoi abiti afferma il suo status di futura Regina, definendo in modo sempre più forte il suo ruolo a Corte.

Bethan Holt, esperta di moda, ha commentato lo stile di Kate: “Credo che ci sia una sottile evoluzione di stile. Sembra che stia semplicemente ampliando un po’ i suoi orizzonti, ma per lo più tutti e tre i look sono stati semplicemente una lezione magistrale di diplomazia sartoriale. C’è sempre un po’ di attesa, e lei ha soddisfatto tutti i requisiti di diplomazia, glamour e appropriatezza”.

In effetti, la Principessa del Galles è stata perfetta in tutti e tre i banchetti di Stato cui ha preso parte nel 2025, contrariamente ad altre occasioni in cui è scivolata ad esempio su un paio di calze. Ma soprattutto ogni suo abito da sera rispondeva perfettamente alle esigenze degli ospiti illustri.

Kate Middleton, l’abito azzurro di Jenny Packham per il Presidente tedesco

Così, Kate ha indossato un etereo abito azzurro con effetto mantello, firmato Jenny Packham, per accogliere al castello di Windsor il Presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, e sua moglie, Elke Budenbender.

Commenta Holt: “Questo è stato un vero momento da Principessa ‘wow’ per lei. Non è una cosa che fa spesso, ma credo che riconosca che, in quanto Principessa, il pubblico vorrà vederla vestita come una Principessa ogni tanto, e ci è riuscita”.

In particolare, Kate ha abbinato l’abito alla tiara Oriental Circlet, uno dei pezzi più antichi e importanti creati da Garrard per la Famiglia Reale. Nessuna l’ha più indossata negli ultimi 20 anni.

Getty Images

“Kate indossa spesso il blu per la Germania. Forse il blu di Prussia è un po’ più facile da indossare rispetto all’arancione, al rosso e al nero, i colori della bandiera tedesca, ma il pezzo forte è stata la tiara. Era davvero una tiara e mezza, praticamente una corona! In quel momento sembrava quasi che si stesse trasformando da principessa a regina”.

Kate Middleton, l’abito d’oro per Donald e Melania Trump

Lo scorso settembre, al banchetto di Stato in onore di Donald e Melania Trump, Kate ha indossato un abito dorato, creato appositamente per lei, da Philippa Lepley. Il vestito in seta era impreziosito da pizzo Chantilly ricamato a mano e da motivi dorati. È il primo look di questa stilista sfoggiato dalla Principessa del Galles.

Getty Images

“Si può davvero apprezzare a livello di moda, ma quando pensi che era seduta accanto a Donald Trump e pensi al suo gusto decorativo e a Mar-a-Lago, dove tutto è dorato e decorato, capisci che ha funzionato su così tanti livelli”, afferma l’esperta di moda. “Sa rendere emozionante qualcosa di classico; è quel tocco magico che ha. È il tocco che hanno le attrici di serie A, che hanno le top model e che anche Kate ha. Ha la capacità di esaltare immediatamente qualcosa e renderlo suo”.

Kate Middleton, l’abito rosso di Givenchy per i Macron

Infine, la scorsa estate Kate si è presentata con un abito rosso a cappa, di Sarah Burton per Givenchy, al banchetto di Stato per Emmanuel e Brigitte Macron. La sua scelta è stata un vero esempio di diplomazia sartoriale. Infatti, la stilista è una delle più apprezzate dalla Principessa del Galles, tanto che le ha commissionato il suo abito da sposa. Mentre il brand è uno dei più prestigiosi della moda francese.

Getty Images

“È stato come un felice incontro con Sarah Burton, ovviamente si conoscono da molto tempo, visto che Sarah è stata anche la stilista del suo abito da sposa. C’erano stati molti dubbi su come avrebbero potuto continuare a collaborare insieme ora che Sarah lavora per una casa di moda francese, e quella è stata davvero l’occasione perfetta, ed è stato un bellissimo incontro diplomatico”, osserva Holt, aggiungendo che la tonalità di rosso ha rappresentato un punto di svolta per Kate. “Era un rosso molto sontuoso e regale“, anche se non è la prima volta che indossa quel colore.