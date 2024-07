Kate Middleton, ultime notizie. La data del suo ritorno definitivo

Fonte: Getty Images Kate Middleton, i look iconici da quando è madrina di Wimbledon

Kate Middleton a Wimbledon è apparsa molto meglio rispetto all’uscita di giugno per il Trooping the Colour. Il suo aspetto sorridente e rilassato, senza mai un’ombra di stanchezza, ha riacceso le speranze. E pare ci sia già una data per il suo ritorno definitivo sulla scena pubblica che ovviamente però il Palazzo deve ancora confermare.

Kate Middleton, ritorno anticipato in autunno

Kate Middleton, in cura contro il cancro almeno dallo scorso marzo, potrebbe tornare al lavoro prima del previsto. Gli esperti in questioni regali avevano ipotizzato che la Principessa del Galles avrebbe ripreso in mano la sua agenda solo all’inizio del 2025. Infatti, si deve sottoporre ancore per qualche mese alla chemioterapia, ma la sua ultima apparizione a Wimbledon ha fatto cambiare idea, e in senso positivo, agli addetti ai lavori.

Ne è convinta anche la biografa italiana di Kate, Federica Brunini, che dopo aver osservato attentamente la Principessa al torneo di tennis ha commentato che questa apparizione “è un bellissimo segnale di speranza per la salute della Principessa”. In effetti, non è l’unica ad aver analizzato positivamente la partecipazione di Kate a Wimbledon.

Alcuni corrispondenti inglesi hanno sottolineato come la Principessa del Galles non sembrasse malata e niente è cambiato nello svolgimento della cerimonia di consegna dei trofei rispetto allo scorso anno. Insomma, quasi tutti sono concordi che il momento più difficile nella lotta contro il cancro possa essere alle spalle.

La Brunini ha quindi accennato all’idea che Kate possa tornare al lavoro già il prossimo autunno, dunque in anticipo sui tempi. In effetti, è plausibile che la Principessa possa decidere di riprendere le attività, magari con qualche accorgimento e appuntamenti più dilatati nel tempo, se le forze glielo concederanno. E naturalmente se i medici e William le daranno il permesso. Pare infatti, come ha rivelato l’ex maggiordomo di Lady Diana, Paul Burrell, che il Principe sia molto apprensivo nei confronti della moglie e non intende sottoporre Kate a sforzi inutili.

Non dobbiamo dimenticare che Kate è ancora malata e che la chemioterapia non ha ancora sconfitto del tutto il cancro. Anche se le speranze di guarigione sono aumentate.

Kate Middleton, la data non ancora ufficiale in cui la rivedremo

In ogni caso, potrebbe essere che Lady Middleton riprenda la sua agenda di lavoro a settembre inoltrato, quando i tre figli hanno cominciato la scuola e poco prima del viaggio di Re Carlo e Camilla in Australia e Nuova Zelanda.

Ovviamente del ritorno di Kate in autunno non c’è nessuna ufficialità. Ma ormai abbiamo imparato che Kensington Palace comunica le decisioni riguardanti la Principessa del Galles solo a ridosso della sua comparsa in pubblico. Una strategia di comunicazione che limita il più possibile l’eventualità di dover rettificare quanto annunciato in precedenza, nel caso in cui all’ultimo accadesse qualcosa che impedisse a Kate di far fronte ai suoi impegni.

Kate Middleton e le nuove terapie contro il cancro

Anche se la Principessa del Galles dovrà continuare le cure contro il cancro, potrebbe conciliarle con gli impegni di Corte, esattamente come ha fatto Carlo negli ultimi tempi.

Stando infatti al professor Wolfgang Janni, direttore della clinica femminile dell’ospedale universitario di Ulm, oggi esistono chemioterapie che riducono gli effetti collaterali, tra questi la perdita dei capelli che ha un impatto psicologico molto importante sulle pazienti oncologiche.

Il miglioramento delle terapie anticancro potrebbero quindi accelerare il ritorno di Kate a una vita quasi normale e questo risolleverebbe gli animi non solo dei suoi sudditi e ammiratori, ma anche dei suoi figli e di William.