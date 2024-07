Kate Middleton, ultime notizie. “William troppo soffocante, decide lui su Wimbledon”

Kate Middleton sa che il mondo vorrebbe rivederla a Wimbledon, ma sarà William a decidere se potrà presenziare oppure no alla cerimonia di consegna dei trofei. Il ferreo controllo che il Principe del Galles esercita sulla moglie sarebbe un altro motivo di discussione. È troppo protettivo nei suoi confronti, tanto da soffocarla.

Kate Middleton, spetta a William la decisione su Wimbledon

Kate Middleton, che si sta curando da sei mesi contro il cancro, ha espresso fin da subito il suo desiderio di apparire a Wimbledon per svolgere il suo compito di patrona del torneo di tennis e consegnare i premi ai vincitori. Ma a pochi giorni dalla conclusione, ancora non si sa se la Principessa del Galles sarà in grado di presenziare.

È probabile che fino all’ultimo non si avranno notizie in un senso o nell’altro, perché così è accaduto al Trooping the Colour. Solo la sera prima dell’evento il Palazzo ha emanato un comunicato ufficiale, accompagnato da un messaggio personale di Kate, in cui si comunicava che avrebbe presenziato. Quindi bisogna avere pazienza.

Gli organizzatori di Wimbledon hanno detto di aver dato massima disponibilità e flessibilità a Kate, ma intanto si è individuata un’eventuale sua sostituta nella Duchessa di Gloucester se la Principessa del Galles all’ultimo non se la sentisse di apparire in pubblico. La chemioterapia, come lei stessa ha dichiarato, le fa vivere giornate buone e altre meno buone.

William è troppo soffocante

Paul Burrell, l’ex maggiordomo di Diana, che conosce molto bene William e le dinamiche di Corte, ha aggiunto altri dettagli significativi sulla possibile presenza di Kate a William.

Infatti ha dichiarato che sarà Will ad avere l’ultima parola sulla partecipazione o meno della moglie alla cerimonia della consegna dei premi, definendo il Principe “ferocemente protettivo” nei confronti di Kate e quindi “deciderà lui se è in grado di presenziare”.

Le premure di William, anche se a fin di bene, sono fin troppo soffocanti e questo sarebbe un altro motivo di attrito, insieme alla scelta della scuola superiore di George. Insomma, la Principessa vorrebbe decidere autonomamente circa Wimbledon, perché dipende appunto da come si sente. Ma a suo marito questo non basta. Si sente responsabile per lei e non vuole che uno sforzo eccessivo possa avere ricadute negative sulla malattia.

Ne è convinto l’ex maggiordomo di Diana che conosce molto bene il Principe del Galles: “William controlla questa casa e William deciderà se Kate sta abbastanza bene per andare a Wimbledon, perché è lui che protegge la famiglia. In nessun modo sottoporrà Kate a intrusioni che lei non possa gestire. È così ferocemente protettivo”.

Burrell ha continuato: “Con William al suo fianco, Kate è al sicuro perché lui si prenderà cura di lei e non permetterà mai a nessuno di farle del male”.

Lady Middleton si è rassegnata a questa situazione, almeno stando all’ex maggiordomo. “Penso che lei si fidi ciecamente di William e che sia lui ad avere l’ultima parola”.