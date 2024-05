Fonte: IPA Festival di Cannes 2024, i look: Heidi Klum seduce in rosso, Anna Ferzetti glamour

L’inaugurazione del Festival di Cannes 2024 si è tenuta, come da tradizione, con il tappeto rosso della Montée des Marches. Parata di stelle, attrici, dive eterne e senza tempo – come Meryl Streep e Jane Fonda – e look favolosi, con qualche scivolone. Come da prassi. I presenti hanno visionato il film d’apertura, Le deuxieme act (Il secondo atto). Per l’apertura della settantasettesima edizione del Festival, un’ospite d’eccezione: Meryl Streep. Ed è a lei che ci inchiniamo, al suo stile minimal, al suo essere favolosa senza aver bisogno di trucchi, di inganni. E a Jane Fonda, ovviamente, che ha illuminato il red carpet con la sua acconciatura argentata.

Meryl Streep e Jane Fonda, le dive eterne a Cannes 2024. Voto: 10

Fonte: IPA

Cannes ai piedi di Meryl Streep. Come poteva non essere altrimenti? È lei l’attrice icona di Hollywood, la donna che ha conquistato nomination e statuette, il talento che in prima battuta non è stato addirittura riconosciuto, e poi… è storia. La cerimonia di apertura di Cannes ha previsto un omaggio alla lunga filmografia dell’attrice, e tutti hanno applaudito, commossi e profondamente coinvolti. Insieme a Jane Fonda, però, ha dato una (bella) lezione di stile over 70/80. Glamour, chic. Semplicemente dive eterne. Anche e soprattutto per un motivo, le parole di grande umiltà della Streep dopo aver ricevuto il premio: “Grazie per non esservi stufati di me”.

Camille Cottin, il monologo della Madrina del Festival di Cannes 2024. Voto: n.d.

Fonte: IPA

La Madrina del Festival di Cannes 2024 è Camille Cottin: per questo evento importante, ha scelto di sostenere apertamente non solo il cinema e la poesia, ma anche il movimento #metoo con un monologo. “Cari amici è un onore e una gioia immensa accogliervi in questo palazzo mitico. State per entrare in un mondo parallelo dove spazio e tempo, ma anche la salute, stanno diventando concetti fluidi, dove il giorno e la notte si confondono. Vi ricordiamo però che gli appuntamenti di notte nelle stanze dei produttori non fanno più parte del costume della legge di Cannes dopo l’arrivo del #metoo. Il nostro è un mondo particolare dove alcune pettinature ci mettono più che il tempo di realizzazione di un cortometraggio, vediamo film tutto il giorno e se ne discute tutta la notte, nessuno parla la stessa lingua ma tutti si capiscono”. Chapeau.

Il cane Messi sulla Montée des Marches. Voto: tenerissimo

Fonte: IPA

Ad aprire il Festival di Cannes 2024 è stato… il cane Messi! Lui ha sfilato per primo sulla Montée des Marches, uno show di apertura di tutto rispetto. Il border collie francese, presente nel film Anatomia di una Caduta, è riuscito a conquistare il pubblico sfilando sul tappeto rosso. In cima alle scale, si è messo su due zampe. Tenerissimo, certo, ma non dimentichiamo che è pur sempre una star! Dopotutto, è stato persino sul red carpet degli Oscar.

Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti, coppia splendida. Voto: 8

Fonte: Getty Images

Il nostro cuore non può che battere per questa splendida coppia: Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti. La coppia è spesso presente a Cannes: l’attore è nella Giuria della 77esima edizione. “Mi fa piacere che il presidente della giuria del Festival di Cannes sia una donna. Sono abituato ad avere a che fare con le donne nella mia vita. Sono in maggioranza nella mia esistenza. Non mi spaventa”, ha detto l’attore, amatissimo in tutto il mondo e rappresentante del cinema italiano. Al suo fianco la magnifica Anna Ferzetti, con cui condivide da ben 20 anni un amore in grado di resistere a tutto. Sì, persino alle crisi passeggere.