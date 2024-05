Fonte: IPA Camille Cottin

Uno sguardo magnetico e un carisma capace di catturare l’attenzione di chi la osserva: Camille Cottin è la madrina del Festival di Cannes 2024, quindi è lei ad aprire e chiudere la manifestazione che torna puntuale – come ogni anno – sulla Croisette. Famosa e conosciuta in Francia, il suo volto ha varcato i confini del Paese d’Oltralpe per la magnifica interpretazione di Paola Franchi in House of Gucci, l’ultima compagna di Maurizio Gucci assassinato a Milano per mano dei mandati assoldati da sua moglie Patrizia Reggiani. Da qui, il grande successo internazionale che l’ha portata sul red carpet della kermesse.

Chi è Camille Cottin

La madrina di Cannes 2024 è nata a Boulogne-Billancourt il 1° dicembre 1978 ma da giovanissima si sposta a Londra, dove studia al liceo francese Charles De Gaulle. Torna quindi in Francia come insegnante di inglese e inizia a seguire l’accademia di teatro e arte drammatica Jean Périmony. Si unisce quindi alla compagnia Théâtre du Voyageur, grazie alla quale ottiene i suoi primi ruoli minori. Il grande successo arriva nel 2013, quando viene scelta per interpretare la protagonista di Connasse.

Nello stesso anno, è tra le protagoniste della commedia Les Gazelles, mentre nel 2015 si afferma al cinema con Connasse, Princesse des cœurs, che le vale la candidatura ai Premi César 2016 come miglior promessa femminile. Dal 2015, presta il volto all’agente Andréa Martel nella serie Chiami il mio agente! trasmessa prima su France 2 e poi distribuita su scala mondiale su Netflix. La serie è composta da 4 stagioni e si conclude nel 2020.

Prende parte a Iris, thriller ispirato al giapponese Chaos del 2000, e alla commedia Cigarettes et Chocolat chaud. È quindi nel cast di Allied – Un’ombra nascosta di Robert Zemeckis. Nel 2017, recita al fianco di Juliette Binoche Tale madre tale figlia (Telle mère, telle fille). E ancora in Larguées, per la regia di Éloïse Lang, in Mouche, adattamento francese della serie Fleabag di Phoebe Waller-Bridge e in Deux moi, di Cédric Klapisch, L’hotel degli amori smarriti (Chambre 212) di Christophe Honoré (con Chiara Mastroianni) e Il mistero Henri Pick, di Rémi Bezançon. Nel 2020, la vediamo nella terza stagione di Killing Eve. Nel 2021 è invece al cinema con House Of Gucci di Ridley Scott, mentre nel 2024 è in L’Empire di Bruno Dumont, oltre a essere madrina del Festival di Cannes che apre il 14 maggio e chiude sabato 25.

La vita privata

Della sua vita privata si sa pochissimo, se non che è sposata con un architetto di nome Benjamin Mahon de Monaghan. La coppia ha due figli. Un maschio di nome Leon che hanno avuto nel 2009 e una ragazza che hanno chiamato Anna e che è nata nel 2015. Camille Cottin vive in un appartamento a Parigi ma possiede anche una tenuta in Normandia, dove va alla ricerca di pace e serenità.

L’attrice è inoltre molto attiva nel sociale e da sempre è attenta ai temi della discriminazione sessuale e al tema della pari opportunità. Inoltre, è membro del Collectif 50/50 che da tempo si adopera per garantire la parità dei sessi in ambito cinematografico e televisivo. Nel 2019 ha fondato la società di produzione femminista Malmö con Shirley Kohn.