La 77esima edizione delha avuto avvio martedì 14 maggio e si concluderà il 25 maggio 2024. Ladella kermesse è Camille Cottin , attrice molto nota in Francia, che ha preso parte, anche, a delle produzioni internazionali.si è sempre contraddistinta per i suoi abiti raffinati e perfettamente in linea con loe, anche nel corso della prima serata del festival cinematografico , l'attrice non ha tradito il suo gusto in fatto di. Camille Cottin, infatti, ha optato per un abito dalla linea semplice ed elegante, che esaltava la sua bellezza con discrezione. Il vestito dalla linea morbida e dallo scollo all'americana, era di colore nero e presentava, come unico vezzo, un cordoncino in tinta legato in vita.