Il Festival di Cannes 2024, evento dedicato al cinema internazionale che quest’anno ci terrà compagnia con proiezioni di altissimo livello dal 14 al 25 maggio, è ufficialmente iniziato. Come di consueto, la manifestazione si è aperta con una serata inaugurale e un red carpet che ha visto sfilare grandi nomi della cinematografia internazionale e non solo. Ecco cosa è successo.

Festival di Cannes 2024, cosa è successo all’apertura

L’arrivo del cane Messi

Primo protagonista dell’ambitissimo red carpet del Festival di Cannes 2024 è stato Messi, cane che ha preso parte a Anatomia di una Caduta, il film che l’anno scorso ha ottenuto la Palma d’oro. Un’apparizione decisamente apprezzata e non nuova per gli spettatori amanti delle cerimonie legate al mondo del cinema: Messi, infatti, era presente anche alla notte degli Oscar, seduto tra le prime file dell’evento. A Cannes Messi ha salito le scale insieme alle altre celebrità, fermandosi poi in cima e mettendosi su due zampe come per salutare i fotografi e i fan.

Un invitato che sarà parte attiva della manifestazione: Messi, infatti, sarà protagonista di una striscia quotidiana della durata di un minuto che verrà trasmessa dall’emittente France 2.

Festival di Cannes, L’arrivo della giuria

Hanno fatto il loro ingresso sul red carpet anche i membri della giuria, allegri ed emozionati in un simpatico balletto.

Oltre al nostro Pierfrancesco Favino, quest’anno la giuria vede nomi importantissimi come quello di Greta Gerwig, ormai conosciutissima per il successo di Barbie, la sceneggiatrice e fotografa turca Ebru Ceylan, l’attrice americana Lily Gladstone, l’attrice francese Eva Green, la regista libanese Nadine Labaki, il regista e produttore spagnolo Juan Antonio Bayona, il regista giapponese Palma d’oro Kore-eda Hirokazu e l’attore e produttore Omar Sy.

Meryl Streep regina della serata

Tra gli attori e le attrici più attesi della serata, Meryl Streep è stata sicuramente la più acclamata e applaudita. Arrivata all’evento in un meraviglioso completo bianco, l’attrice di Mamma Mia ha sfilato sul red carpet per poi ottenere la Palma d’oro alla carriera dopo 35 anni dalla sua prima e unica partecipazione alla rassegna. Il riconoscimento, consegnatole da una commossa Juliette Binoche e da un’incredibile standing ovation, ha permesso a Meryl di lasciarsi andare a un bellissimo monologo di ringraziamento.

“Quando venni a Cannes, non avevo 40 anni ed ero già mamma di tre figli, credevo che la mia carriera fosse finita, era una previsione possibile per l’epoca. Il motivo per cui sono qui è grazie ai cineasti con cui ho lavorato, tra cui la presidentessa Greta Gerwig, e poi a voi i cinefili, che non vi siete stufati di me. Mia madre aveva ragione su tutto, mi diceva ‘vedrai Meryl tutto passa così in fretta’ ed è stato così. Tutto passa in fretta tranne i miei discorsi che sono troppo lunghi”.

Metoo, proteste e messaggi forti al Festival di Cannes 2024

Un Festival dedicato al cinema e alla sua forza nell’unire le persone, certo, ma proprio come l’Eurovision non esente da qualche polemica. Anche durante la serata inaugurale, a Cannes è aleggiato un moto di protesta legato al Metoo francese e alla guerra israelo-palestinese. Il giornale francese Le Figaro ha scritto che l’organizzazione ha deciso di prevedere una squadra di addetti pronti a intervenire nel caso in cui ci siano crisi ed emergenze.

Una tematica, quella del Meeto, che il Festival non ha ignorato. Lo abbiamo sentito nel brillantissimo monologo di apertura di Camille Cottin, madrina della serata, che, tra le altre cose, ha voluto precisare: “Vi ricordiamo però che gli appuntamenti di notte nelle stanze dei produttori non fanno più parte del costume della legge di Cannes dopo l’arrivo del Metoo.”

Inoltre, mercoledì 15 maggio, in apertura di Un Certain Regard, verrà proiettato Moi Aussi, il cortometraggio prodotto dall’attrice e regista Judith Godrèche che da voce ad attrici e attori vittime di abusi sessuali che continuano a persistere nel mondo del cinema francese.