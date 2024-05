Le speranze dell'Italia sono rivolte soprattutto a Paolo Sorrentino, con il suo Parthenope, che avrà un alleato in regia in Pierfrancesco Favino

Festival di Cannes 2024

Il Festival di Cannes 2024 è a un passo. Il celebre evento dedicato al cinema internazionale è in programma dal 14 al 25 maggio. Previsti ospiti illustri, tra i quali Paolo Sorrentino, che ha ormai ultimato il suo nuovo film, Parthenope.

Festival di Cannes, il programma

Martedì 14 maggio 2024 avrà inizio il nuovo Festival di Cannes, ovviamente presso il Palais des Festivals et des Congrès. Lo scorso anno ha trionfato Anatomia di una caduta, che da questo palco ha dato il via a una lunga stagione di premi, fino agli Oscar. Attesa anche per l’Italia, ovviamente, con Paolo Sorrentino che presenterà proprio qui Parthenope, intorno al quale è stata generata una grande curiosità, tra pubblico e addetti ai lavori, grazie a una campagna di lancio ben studiata.

Per la prima volta nella storia del Festival di Cannes ci sarà una donna regista statunitense nel ruolo di presidente della giuria. Si tratta di Greta Gerwig, che da anni fa parlare di sé e che lo scorso anno ha messo d’accordo gran parte di pubblico e critica con Barbie.

Il programma prevede l’attrice Camille Cottin come presentatrice della serata d’apertura, così come di quella di chiusura. Di seguito riportiamo tutti gli appuntamenti previsti, ovvero ogni categoria del Festival:

Concorso;

Fuori Concorso;

Un Certain Regard;

Proiezioni speciali;

Cannes Premiere;

Proiezioni di Mezzanotte;

Cortometraggi;

Cinéfondation;

Cannes Classic;

Cannes Classic Documentari.

Film in concorso

Come detto, Parthenope di Paolo Sorrentino è uno dei film in concorso al Festival di Cannes 2024. Ci si aspetta tanto dalla nuova creazione del maestro italiano, che torna dopo È stata la mano di Dio. Ecco l’elenco completo dei film in concorso:

All We Imagine as Light – Payal Kapadia – documentario (India);

L’Amour ouf – Gilles Lellouche (Francia);

Anora – Sean Baker (USA);

The Apprentice – Ali Abbasi (Canada, Danimarca, Irlanda, USA);

Bird – Andrea Arnold (Regno Unito, Francia);

Dāne-ye anjīr-e moqaddas – Mohammad Rasoulof (Iran);

Diamant brut – Agathe Riedinger (Francia);

Emilia Perez – Jacques Audiard (Francia, Messico);

Fēngliú yīdài – Jia Zhangke (Cina);

Grand Tour – Miguel Gomes (Portogallo, Italia, Francia);

Kinds of Kindness – Yorgos Lanthimos (Irlanda, Regno Unito);

Limonov: The Ballad – Kirill Serebrennikov (Italia, Francia, Spagna);

Marcello mio – Christophe Honoré (Francia, Italia);

Megalopolis – Francis Ford Coppola (USA);

Motel Destino – Karim Aïnouz (Brasile, Francia, Germania);

Oh Canada – Paul Schrader (USA);

Parthenope – Paolo Sorrentino (Italia, Francia);

Pigen med nålen – Magnus von Horn (Danimarca, Polonia, Svezia);

La Plus Précieuse des marchandises – Michel Hazanavicius (Francia);

The Shrouds – David Cronenberg (Francia, Canada);

The Substance – Coralie Fargeat (USA);

Trei kilometri până la capătul lumii – Emanuel Pârvu (Romania).

Gli ospiti del Festival di Cannes 2024

Di personaggi celebri sarà colma la croisette. Tra questi Pierfrancesco Favino, parte della giuria guidata da Greta Gerwig. Facile prevedere una standing ovation per Meryl Streep, che riceverà la Palma d’oro alla carriera. Palma d’onore invece al padre di Star Wars, George Lucas.

Il 15 maggio sarà il giorno di Furiosa, nuova pellicola della saga di Mad Max siglata da George Miller. Sul red carpet spazio a Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth, il giorno dopo aver visto Lèa Seydoux e Louis Garrel, protagonisti di Le Deuxième Acte.

Sul fronte prettamente italiano, oltre al già citato premio Oscar partenopeo, anche Roberto Minervini, che vede il suo I dannati nella categoria Un Certain Regard. Valeria Golino invece porterà la serie L’arte della gioia, da lei diretta, con Jasmine Trinca, Tecla Insolia e Valeria Bruni Tedeschi. Per quanto possa farlo sospettare, invece, in Marcello Mio di Christophe Honoré l’unica parte italiana è il soggetto. Un omaggio all’enorme Marcello Mastroianni, nel centenario della sua nascita, con la figlia Chiara e Catherine Deneuve.

Aggiungiamo altri nomi illustri che vedremo su questo red carpet prestigioso:

Emma Stone – Nuovamente protagonista di un film di Yorgos Lanthimos, che pare aver trovato la sua musa (o attrice feticcio, che dir si voglia). Il film è Kinds of Kindness, dopo il trionfo di Povere Creature!;

– Nuovamente protagonista di un film di Yorgos Lanthimos, che pare aver trovato la sua musa (o attrice feticcio, che dir si voglia). Il film è Kinds of Kindness, dopo il trionfo di Povere Creature!; Adam Driver – Protagonista di Megalopolis di Francis Ford Coppola;

– Protagonista di Megalopolis di Francis Ford Coppola; Shia LaBeouf – Protagonista di Megalopolis di Francis Ford Coppola;

– Protagonista di Megalopolis di Francis Ford Coppola; Uma Thurman – Protagonista del film Oh Canada, di Paul Schrader;

– Protagonista del film Oh Canada, di Paul Schrader; Richard Gere – Protagonista del film Oh Canada, di Paul Schrader;

– Protagonista del film Oh Canada, di Paul Schrader; Cate Blanchet – Protagonista di Rumors;

– Protagonista di Rumors; Kevin Costner – Regista, produttore e protagonista di un kolossal in 4 parti, dal titolo Horizon – An American Saga;

– Regista, produttore e protagonista di un kolossal in 4 parti, dal titolo Horizon – An American Saga; Demi Moore – Protagonista di The Substance e presentatrice del gala amfAR, per la raccolta fondi per la ricerca sull’AIDS.

Film fuori concorso

L’arte della gioia – Valeria Golino, miniserie TV (Italia);

Le Comte de Monte-Cristo – Matthieu Delaporte e Alexandre de La Patellière (Francia);

Le Deuxième Acte (The Second Act) – Quentin Dupieux (Francia);

Furiosa: A Mad Max Saga – George Miller (Australia);

Horizon: An American Saga – Kevin Costner, miniserie TV (USA);

Jiàngyuán nòng – Peter Chan (Hong Kong, Cina);

Rumours – Guy Maddin, Evan Johnson e Galen Johnson (Germania, Canada).

Un Certain Regard

Armand – Halfdan Ullmann Tøndel (Norvegia, Paesi Bassi, Svezia, Germania);

Boku no ohisama – Hiroshi Okuyama (Giappone);

I Dannati – Roberto Minervini (Italia, USA, Belgio);

Flow – Gints Zilbalodis (Lettonia, Francia, Belgio);

Gǒu zhèn – Guan Hu (Cina);

L’Histoire de Souleymane – Boris Lojkine (Francia);

Ljósbrot – Rúnar Rúnarsson (Islanda, Paesi Bassi, Francia, Croazia);

Niki – Céline Sallette (Francia);

Norah – Tawfik Alzaidi (Arabia Saudita);

On Becoming A Guinea Fowl – Rungano Nyoni (Irlanda, Regno Unito);

Le Procès du chien – Lætitia Dosch (Francia);

Le Royaume – Julien Colonna (Francia);

Santosh – Sandhya Suri (Regno Unito, Francia, India);

September Says – Ariane Labed (Irlanda, Regno Unito);

The Shameless – Konstantin Bojanov (Svizzera, Francia, Bulgaria, Taiwan);

Việt and Nam – Trương Minh Quý (Francia, Singapore, Paesi Bassi, Italia, Germania, Vietnam, USA);

The Village Next to Paradise – Mo Harawe (Austria, Germania, Francia, Somalia);

Vingt Dieux! – Louise Courvoisier (Francia).

Proiezioni speciali

Apprendre – Claire Simon – documentario (Francia);

La Belle de Gaza – Yolande Zauberman – documentario (Francia);

Ernest Cole: Lost and Found – Raoul Peck – documentario (USA);

Le Fil – Daniel Auteuil (Francia);

The Invasion – Serhij Loznycja – documentario (Ucraina, Paesi Bassi);

Lula – Oliver Stone – documentario (USA);

Nasty – Tudor Giurgiu – documentario (Romania);

Spectateurs – Arnaud Desplechin (Francia);

An Unfinished Film – Lou Ye – documentario (Singapore, Germania).

Proiezioni di mezzanotte

Beterang 2 – Ryoo Seung-wan (Corea del Sud);

Les Femmes au balcon – Noémie Merlant (Francia);

Jiǔlóng Chéng Zhài zhī wéichéng – Cheang Pou-soi (Hong Kong);

The Surfer – Lorcan Finnegan (Australia, Irlanda).

Cortometraggi

Across the Waters – Viv Li (Cina);

Les Belles Cicatrices – Raphaël Jouzeau (Francia);

Amarela – André Hayato Saito (Brasile);

The Man Who Could Not Remain Silent – Nebojša Slijepčević (Croazia);

Mau por um momento – Daniel Soares (Portogallo);

Ootidė – Eglė Razumaitė (Lituania);

Perfectly a Strangeness – Alison McAlpine (Canada);

Rrugës – Samir Karahoda (Kosovo);

Sanki yoxsan – Azer Guliev (Azerbaigian);

Tea – Blake Rice (Stati Uniti d’America);

Volcelest – Éric Briche (Francia).

Cinéfondation

Crow Man – Yohann Abdelnour – Accademia libanese di belle arti (Libano);

Bunnyhood – Mansi Maheshwari – National Film and Television School (Regno Unito);

The Chaos She Left Behind – Nikos Kolioukos – Università Aristotele di Salonicco (Grecia);

The Deer’s Tooth – Saif Hammash – Dar al-Kalima University (Palestina);

Echoes – Robinson Drossos – École nationale supérieure des arts décoratifs (Francia);

Elevación – Gabriel Esdras – Università di Guadalajara (Messico);

Forest of Echoes – Yoori Lim – Korea National University of Arts (Corea del Sud);

In spirito – Nicolò Folin – Centro sperimentale di cinematografia (Italia);

It’s Not Time for Pop – Amit Vaknin – Università di Tel Aviv (Israele);

Jiāng ài fàngzhú – Xiwen Cong – Beijing Film Academy (Cina);

Mauvais Coton – Nicolas Dumaret – La Fémis (Francia);

Out the Window Through the Wall – Asya Segalovich – Columbia University (USA);

Plevel – Pola Kazak – Filmová akademie “Miroslava Ondříčka” v Písku (Repubblica Ceca);

Praeis – Dovydas Drakšas – London Film School (Regno Unito);

Sunflowers Were the First Ones to Know… – Chidananda S. Naik – Film and Television Institute of India (India);

Terminal – East Elliott – New York University (USA);

Three – Amie Song – Columbia University (USA);

Withered Blossoms – Lionel Seah – Australian Film Television and Radio School (Australia).

Cannes Classic

Les Années déclic – Raymond Depardon (Francia, 1984);

L’armata degli eroi – Jean-Pierre Melville (Francia, Italia, 1969);

Bona – Lino Brocka (Filippine, 1980);

Bye Bye Brasil – Carlos Diegues (Brasile, Francia, Argentina, 1979);

Campo Thiaroye – Ousmane Sembène e Thierno Faty Sow (Senegal, Algeria, Tunisia, 1988);

E Johnny prese il fucile – Dalton Trumbo (USA, 1971);

Gilda – Charles Vidor (USA, 1946);

Law and Order – Frederick Wiseman (USA, 1969);

Manthan – Shyam Benegal (India, 1976);

Napoleone – Abel Gance (Francia, 1927) – ricostruzione 1ª parte (220 min ca.);

Les Parapluies de Cherbourg – Jacques Demy (Francia, 1964);

Paris, Texas – Wim Wenders (Germania Ovest, Francia, 1984);

Quattro notti di un sognatore – Robert Bresson (Francia, Italia, 1971);

Rosaura a las diez – Mario Soffici (Argentina, 1958);

La Rose de la mer – Jacques de Baroncelli (Francia, 1947);

Sbatti il mostro in prima pagina – Marco Bellocchio (Italia, 1972);

Scenarios – Jean-Luc Godard – cortometraggio (Francia, 2024);

I sette samurai – Akira Kurosawa (Giappone, 1954);

Shànghǎi zhī yè – Tsui Hark (Hong Kong, 1984);

Sugarland Express – Steven Spielberg (USA, 1974);

Tasio – Montxo Armendáriz (Spagna, 1984).

Cannes Classic – Documentari