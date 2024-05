Fonte: IPA Cannes 2024, i look dell’ultima serata: Elodie osa con il dress nude, Demi Moore incarna l’eleganza

Ultimo red carpet per il Festival di Cannes 2024, che è giunto al termine. Trionfo delle donne, in ogni senso: Karla Sofía Gascón ha vinto il premio come Miglior Attrice insieme a Zoe Saldana, Selena Gomez e Adriana Paz per Emilia Pérez di Jacques Audiard, che ha ricevuto anche il Premio della Giuria. Grande emozione per l’abbraccio di Francis Ford Coppola e George Lucas: “Fiero di essere tuo amico”. Nessun premio, invece, per Paolo Sorrentino e il suo Parthenope. La Palma d’Oro della settantasettesima edizione va ad Anora.

Karla Sofía Gascón, Zoe Saldana, Selena Gomez, Adriana Paz trionfano. Voto: 10

Fonte: Getty Images

Un ex aequo tutto al femminile a Cannes 2024: Karla Sofía Gascón è la prima trans nella storia del Festival ad avere vinto il Premio di Miglior Attrice, insieme ad Adriana Paz, Zoe Saldana, e Selena Gomez. La Gascón, visibilmente commossa, si è lanciata in un discorso di apertura e di unione e inclusività sul palco, dopo aver ricevuto il premio per Emilia Pérez. “Quando mi hanno dato la possibilità di far passare questo messaggio, ho capito che molta gente si sarebbe potuta guardare in faccia, persone denigrate, insultate. Questo premio è per tutti. (…) Qualunque sia la situazione in cui ci si trova, si può sempre cambiare”.

L’abbraccio di Francis Ford Coppola e George Lucas. Voto: 8

Fonte: Getty Images

“Che onore la sorpresa di Francis Ford, mio fratello, mentore e amico”. Due giganti del cinema: solo così possiamo descrivere il momento magico della consegna della Palma d’Oro Onoraria a George Lucas. Consegna suggellata con un abbraccio tra due dei registi più amati e famosi di tutti i tempi, che hanno creato capolavori della storia del cinema: Lucas con Star Wars e Ford Coppola con Il Padrino. Per Lucas, un lunghissimo applauso, manifesto del sostegno del settore del cinema. Ma anche di tutti noi fan.

Tutti gli omaggi alle donne, da Coralie Fargeat a Mohammad Rasoulof. Voto: 10

Fonte: Getty Images

Sono le donne le grandi protagoniste del Festival di Cannes 2024. Non solo il meraviglioso ex aequo per le attrici di Emilia Pérez, ma anche Coralie Fargeat, la regista del film The Substance (con la magnifica Demi Moore), che porta a casa il Premio per la Miglior Sceneggiatura, un horror femminista che tutte dovrebbero vedere. “Spero che possa se non cambiare il mondo, dare almeno un piccolo contributo, essere parte del cambiamento, vicino a tutte le donne che si prendono il rischio di parlare e denunciare e di far parte di questa rivoluzione appena cominciata tutti insieme”. Anche Payal Kapadia porta a casa il Grand Prix per All We Imagine As Light.

E non è mancato un omaggio da parte di Mohammad Rasoulof, il favorito di questa edizione, che ha portato a casa il Premio Speciale per Il Seme del Fico Sacro. “Le giovani donne del mio paese, del movimento Donne Vita Libertà, mi hanno ispirato con il loro grande coraggio di lottare. (…) Questo film è un miracolo ma in Iran accadono cose terribili agli artisti, agli studenti universitari, ai giovani, è stato condannato a morte Toomaj Salehi per la sua attività artistica di rapper”. Un discorso commosso che ha colpito profondamente la platea: standing ovation per lui.