Fonte: IPA Festival di Cannes 2024, Claudia Gerini divina. Ma quanti spacchi

Il red carpet, Megalopolis, le star mondiali e Francis Ford Coppola. La terza serata di Cannes 2024 è la sua, quella del regista di alcuni dei capolavori del cinema internazionale che, a 25 anni dalla Palma d’Oro per Apocalypse Now, ci riprova ma con la famiglia al suo fianco. Sul tappeto rosso, che si srotola per la 12 giorni più attesa dell’anno, c’è anche Talia Shire, sua sorella e attrice di grandissimo talento conosciuta per il ruolo di Adriana nella saga delle pellicole dedicate a Rocky Balboa.

La famiglia Coppola riunita sul red carpet, voto: 10

Il Festival di Cannes è riuscito nel miracolo. Non che sia questa la sua funzione, si intende. Eppure, vedere la famiglia Coppola riunita sul red carpet – estesa ai parenti di sangue e a quelli di cuore – è stata la carezza che serviva in questi giorni di grandi incertezze. A dare la giusta lezione è stato lui, Francis Ford Coppola, che quest’anno partecipa alla manifestazione dopo il profondo dolore per la perdita di sua moglie Eleonor, al suo fianco nella vita e nel lavoro (era una bravissima regista di documentari).

Nonostante il lutto recente, lui era lì davanti al suo pubblico per presentare l’ultimo lavoro che porta la sua firma. Segno che sì, talvolta è necessario mettere da parte se stessi per portare rispetto a chi ci aspetta ma anche per onorare gli impegni presi in una vita intera dedicata al cinema. E così, ha indossato un bel completo, ha preso il suo bastone e si è presentato di fronte ai fotografi, che ha salutato elegantemente togliendosi il cappello. Con lui, oltre alla sorella Talia Shire, anche il nipote Robert. Il suo arrivo era tra i più attesi di quest’edizione della kermesse e certamente non ha deluso le aspettative. Quando si dice: essere una star.

Fonte: IPA

Claudia Gerini diva italiana, voto: 9

Un red carpet ricchissimo, quello dedicato alla terza serata del Festival di Cannes, che ha visto sfilare anche una delle nostre attrici più amate. Stiamo parlando di Claudia Gerini, sul tappeto rosso con un abito lungo e un’applicazione di fiori scintillante che ha accompagnato con un sorriso meraviglioso con il quale ha illuminato la scena.

Vera diva delle corsie rosse internazionali, l’attrice romana ha salutato i presenti schioccando un bacio in favore dei fotografi, mentre l’abito scelto non rende giustizia alla sua bellezza che è sempre più luminosa. Insomma, Cannes parla anche un po’ di italiano grazie a una delle nostre dive intramontabili, sempre impeccabile in ogni occasione (qui tutti i look della terza serata).

Araya Alberta Hargate, il troppo stona: voto 5

Bella è bella, ma l’abito scelto per questa serata non sembrava adatto a un’occasione di questa portata. Il pizzo nero è decisamente audace per il red carpet, soprattutto se l’effetto vedo non vedo è troppo vedo e poco celato. La lingerie a vista è un azzardo, le zeppe pure, benché non ci fosse davvero niente di volgare. Lascia comunque perplessi la decisione di indossare un look come questo così ma si sa: l’eccesso è spesso la cifra dei red carpet più attesi, amati e seguiti dell’universo cinematografico internazionale. 5 di incoraggiamento.

Dimitri Rassam con la mamma Carole Bouquet, voto: 8

Non sappiamo davvero come siano andate le cose tra il produttore cinematografico Dimitri Rassam e Charlotte Casiraghi, dalla quale si è separato dopo anni d’amore. Eppure, il suo sguardo ci è sembrato perso e spaesato, se non fosse per il braccio sicuro della sua mamma che l’ha sorretto sul red carpet più difficile degli ultimi mesi. Insomma, le mamme ci piacciono davvero moltissimo: la sua poi, è davvero bella. Elegantissima nel suo abito nero con allacciatura militare, ha sorriso ai fotografi con grande disinvoltura. D’altronde, da lei non potevamo aspettarci niente di diverso.

Rebecca Mir, il trionfo del latex, voto: 7,5

Un abito a sirena, viola, in latex, con una scollatura vertiginosa e uno spacco che – anche lui – fa girare la testa. Rebecca Mir non ha lasciato veramente niente al caso e ha deciso che sì, era arrivato il momento di osare. E così, sul red carpet è arrivata da protagonista assoluta e – come una sirena – ha incantato i presenti con uno strascico che sembrava incollato al tappeto.

Lo sguardo è degno di una grande diva della prima ora, mentre il collier a strozzo ha contribuito a rendere ancora più aggressivo uno dei look più vistosi della terza serata del Festival di Cannes. I lunghi capelli castani sono invece lasciati sciolti sulle spalle per dare ancora più risalto all’abito che non ha proprio bisogno di ulteriori descrizioni.

Grace VanderWaal, la dama velata: voto 7

Tulle vintage e velo sul capo di NK Bride per Grace VanderWaal che ha sfilato sul red carpet di Cannes 2024 in rappresentanza del cast di Megalopolis. L’abito è particolarissimo e molto ricco, soprattutto di ricami, ma il tocco particolare è dato dal capo coperto che l’ha resa diversa da tutte le altre. La sua bellezza è eterea, mentre l’abito sembra davvero azzeccato per la sua figura minuta e i suoi lineamenti delicati che la rendono veramente dolcissima. Forse un filo retrò, ma tanto basta per attirare l’attenzione di tutti.

Fonte: IPA

Aubrey Plaza in satin, voto: 8

Un abito lungo, bianco, in satin con un grande cordone dal quale ricade la leggerissima gonna. Aubrey Plaza è davvero bellissima, raggiante, con due occhi magnetici capaci di catturare l’attenzione anche dei più distratti. Il trucchetto della collana tiffany poi ci piace davvero tanto: il colore è infatti utilizzato per dare risalto al taglio particolarissimo dell’abito che le calza alla perfezione. Non era difficile, vista la sua bellezza.

Fonte: IPA

Lawrence Fishburne, Francis Ford Coppola, Giancarlo Esposito, che trio: voto 10

Non potevamo che chiudere questa grande carrellata con un trio d’eccezione. Lawrence Fishburne, Francis Ford Coppola, Giancarlo Esposito meritano il secondo 10 di questa serata e non solo per quello che hanno rappresentato per il cinema mondiale ma anche per la profonda amicizia che li lega.

Fonte: IPA

Dopotutto, il Festival di Cannes è anche questo: un incontro di persone, di idee, di passioni e – perché no – il momento giusto per sfoggiare quel pizzico di vanità che in altre occasioni parrebbe fuori luogo. Che dire, davvero splendidi.