Cannes 2024, pagelle della quinta serata. Vince l’oro: Blanchett e Bruni divine (10)

La serata delle Dive. Così potremmo titolare senza troppi rimorsi il quinto red carpet del Festival di Cannes 2024. Carla Bruni, Cate Blanchett, Eva Longoria… Nomi che evocano bellezza, stile ed eleganza. Il bianco e il nero hanno dominato i look delle ospiti presenti, ma c’è chi ha osato (e vinto) con qualche colore più audace. Sul red carpet abbiamo visto tanta sensualità, con spacchi audaci, ma anche tanta eleganza.

Cate Blanchett e Carla Bruni vincono in oro (10)

Ci sono donne che del red carpet hanno fatto casa. Questa è l’impressione che hanno dato Carla Bruni e Cate Blanchett camminando sul lungo tappeto rosso davanti ai fotografi. Una supermodella, cantautrice ed ex premiere dame, l’altra blasonata attrice di Hollywood: non si sono incontrate, ma la loro presenza a Cannes 2024 è stata notata ed amata. In una serata, ancora una volta, con tanto bianco e nero, le due hanno scelto tonalità di colore diverso.

La quinta serata del Festival di Cannes 2024 è stata quella dedicata alla première di Emilia Pérez, film in concorso della regista francese Jaques Audiar, e Carla Bruni ha sfilato come ospite speciale. Ha scelto un abito a colonna firmato Celine, dalle tonalità dorate metallizzate. Una vera e propria “tuta gold” (si scherza) ricoperta di paillettes luminosissime. Tocco elegantissimo il corpino a bustier, senza maniche, è caratterizzato da una scollatura a cuore profonda, mentre la gonna diritta sul lato sinistro è tagliata per creare uno spacco che si apre fino a metà coscia. Non ci poniamo neanche la domanda “promossa o bocciata”, impossibile non darle il massimo dei voti.

Di tutt’altro tono, ma ugualmente efficace per altri motivi, è stato il look di Cate Blancett. L’attrice ha portato sul red carpet una creazione di Louis Vuitton, dorata e luminosa. A differenza di Carla Bruni ha scelto per un taglio classico, drammatico, quasi antico. Praticamente assenti gli accessori e invisibili i calzari: una visione.

Salma Hayek regina degli accessori (8)

Non si può non parlare di lei se è passata sul red carpet. I look di Salma Hayek sono sempre tra i più attesi, ma questa volta si è superata. Per la quinta serata del Festival di Cannes 2024 ha scelto un abito lungo, brillante di paillettes, nero senza spalline. La sola descrizione verbale non gli rende onore, perché sembra dipinto sul suo corpo. Il tocco che amiamo? Il contrasto del nero intenso con i vistosi accessori sui toni del rosso e “etnici”. Voto 8.

Eva Green schiava del bianco e nero (5)

La amiamo, ma il look della quinta serata del Festival di Cannes non ci ha convinte per niente. Eva Green si presenta (ancora una volta) con un abito in bianco e nere. Ma questa volta non ci convince. Troppo ancora a questi due colori sceglie forme che non la valorizzano e (tolto il rosso acceso delle labbra) le tolgono vivacità. Nota di merito però per il top in velluto nero con doppia abbottonatura, stile doppiopetto. Questa volta diamo 5.

Eva Longoria: lei osa e può farlo (9)

Eva Longoria sceglie invece il colore con un audace abito turchese. Il colore le dona e la Diva ha sfilato sul red carpet del film Emilia Perez sfoggiando dettagli cut-out a inserti preziosi con cristalli e perline. La gonna a strascico e lo spacco generoso rendono l’attrice molto sensuale ed elegante. Si merita un 9.

