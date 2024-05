Cosa è successo nella sesta serata di Cannes 2024: bellissime Carla Bruni e Selena Gomez

Fonte: IPA Cannes 2024, i look della sesta serata: Kevin Costner senza tempo, Julianne Moore punta alla semplicità

Un’altra grande serata di celebrità e grandi film quella di domenica 19 maggio al Festival di Cannes 2024, che nonostante il falso allarme che ha costretto i militari a evacuare parte della spiaggia libera proprio accanto alla zona del Palais du Festival. Passata la preoccupazione, l’evento cinematografico tra i più importanti a livello internazionale ha continuato a ospitare i più acclamati volti del grande schermo. Ecco cosa è successo.

Kevin Costner si commuove presentando il suo western

Una giornata davvero speciale per Kevin Costner, che sulla scia di Coppola ha presentato al Festival di Cannes il suo Horizon: An American Saga, un film con cui l’attore ha omaggiato il film western in un progetto clamoroso, che il pubblico della kermesse ha decisamente gradito.

L’attore si è presentato sul red carpet visibilmente emozionato per presentare la prima parte della sua fatica, 181 minuti di pellicola che a Cannes è tra i film fuori concorso, insieme alle coprotagoniste Sienna Miller, Ella Hunt, Abbey Lee e Isabelle Fuhrman.

Un momento incredibile, proseguito con la visione del film che ha regalato a Costner e agli altri protagonisti un’ovazione di ben 11 minuti e 40 secondi.

Fonte: Getty Images

Una bella soddisfazione per l’attore, che nello scegliere di dividere la sua storia in più parti ha dovuto autofinanziarsi: “Nessuno a Hollywood era entusiasta all’idea di fare questi film. Mi hanno detto: fanne uno, e vediamo come va. Nessuno fa due film insieme, Kevin, perché vuoi farne addirittura quattro? E allora a un certo punto mi sono detto: ok, lo faccio io. Ho ipotecato le mie proprietà, ho raccolto il denaro.”

Carla Bruni e Selena Gomez divine

Due volti indimenticabili di questa giornata a Cannes sono stati sicuramente quelli di Carla Bruni e Selena Gomez. La prima, sempre impeccabile e con incredibile eleganza, si è presentata sul red carpet dell’anteprima di The Substance, film in Concorso con protagonista Demi Moore, con un abito nero con scollatura all’americana impreziosita con un fiore luminoso. Stupenda, poi, nel giocare con i suoi occhiali da sole, sfoggiando come sempre il suo sorriso più bello.

Fonte: Getty Images

Non da meno Selena Gomez, che dopo aver ottenuto un’ovazione alla prima di Emilia Pérez, film di Jacques Audiard, in cui l’attrice interpreta la moglie di un capo del cartello della droga, si è presentata ai fotografi e agli spettatori con un incredibile vestito rosso. Scollo a barca, rose a incorniciarle le spalle e un sorriso irresistibile.

Fonte: Getty Images

Clara Soccini, da Sanremo a Cannes

Splendida sul red carpet anche Clara Soccini, che dopo la sua apparizione al Festival di Sanremo 2024 ha sfilato a Cannes in un lungo abito aderente, monospalla sui toni del rosa.

La cantante, radiosa, è stata anche annunciata come madrina della 21° edizione delMagna Graecia Film Festival, evento ideato e diretto da Gianvito Casadonte che quest’anno si svolgerà a Catanzaro dal 27 luglio al 4 agosto 2024 con concorsi dedicati alle sezioni di Opere prime italiane e a quelle internazionali e di documentari.

Fonte: Getty Images

“Sono orgogliosa e grata di essere stata scelta come madrina del Magna Graecia Film Festival, il cui obiettivo da sempre è quello di scoprire nuovi talenti e riconoscere l’arte già affermata. In questo anno di grandi cambiamenti per la mia vita, non vedo l’ora di condividere la gioia di aver reso il mio sogno, la musica, il mio lavoro con gli ospiti di quest’edizione, in una terra che per me sa di magia e generosità”. Ha commentato Clara.