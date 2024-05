Cannes 2024, pagelle della sesta serata: Sienna Miller eterea (10), Kevin Costner outsider di Hollywood

Fonte: IPA Sienna Miller e Kevin Costner al Festival di Cannes 2024

La sesta serata del Festival di Cannes 2024 ha visto una parata di stelle in total white e multicolor: indiscussa protagonista del tappeto rosso, però, Sienna Miller, con un abito etereo, un gioco di trasparenze super promosso. Ben due i film protagonisti, tra cui la pellicola fuori concorso di Kevin Costner, “outsider” di Hollywood, Horizon: An American Saga, e il film in concorso Limonov: The Ballad.

Kevin Costner, l’outsider di Hollywood. Voto: 9

Fonte: IPA

Durante il Festival di Cannes, Kevin Costner è stato insignito del titolo cavalleresco dell’Ordine delle Arti e delle Lettere. Un’onorificenza che è arrivata insieme all’anteprima del nuovo film del divo, ovvero Horizon: An American Saga. Pur di realizzare questa pellicola, l’attore ha ipotecato la casa. Per decenni, ha inseguito questo progetto, senza mai mollare, fino ad arrivare a Cannes. La sceneggiatura attendeva sin dal 1988 e, nonostante i rifiuti degli studios, Costner non si è mai dato per vinto. E oggi il suo film è realtà, interpretato da Sienna Miller e Sam Worthington. Emozionante anche il discorso di Costner: “Quando mi trovo a ripercorrere le briciole della mia vita, sono una persona molto più semplice di quanto si possa immaginare, ma capisco completamente questo giorno. Questo momento è uno di quelli che custodirò per il resto della mia vita“.

Sienna Miller sul red carpet a pochi mesi dalla nascita della seconda figlia. Voto: 10

Fonte: IPA

Un abito in chiffon color antracite, e il gioco è fatto: Sienna Miller mozzafiato sul red carpet di Cannes 2024. In tutti i sensi. L’attrice, che è diventata mamma bis di una bambina alla fine del 2023, è la protagonista della pellicola di Kevin Costner, Horizon: An American Saga. Una Dea senza tempo, con uno strascico particolarmente apprezzato. Il suo look è stato, secondo noi, il più bello della serata.

La nostrana Clara Soccini, da Sanremo a Cannes. Voto: 7+

Fonte: Getty Images

La ricordiamo a Sanremo 2024 in gara con Diamanti Grezzi e la ritroviamo a Cannes 2024, con un abito che le dona particolarmente, così come il beauty look, che la rende radiosa. L’incarnato sembra baciato dal sole, le labbra sono glossy e l’acconciatura lievemente mossa, adatta per l’età e per l’occasione importante. Nella giornata del 19 maggio 2024, sempre a Cannes, è stata annunciata Clara Soccini come Madrina del Magna Graecia Film Festival. “Sono orgogliosa e grata di essere stata scelta come madrina del Magna Graecia Film Festival, il cui obiettivo da sempre è quello di scoprire nuovi talenti e riconoscere l’arte già affermata. In questo anno di grandi cambiamenti per la mia vita, non vedo l’ora di condividere la gioia di aver reso il mio sogno, la musica, il mio lavoro con gli ospiti di quest’edizione, in una terra che per me sa di magia e generosità”.

Si osa con i look. Voto: 6+

Fonte: IPA

Come ogni red carpet che si rispetti, anche il Festival di Cannes non è privo di scivoloni. O di look iconici. O talvolta esagerati, audaci. Ma a noi va bene così, perché la moda è questo e molto altro: la possibilità di stupire e di lasciare a bocca aperta. Come Marina Ruy Barbosa, un po’ Principessa delle favole, un po’ effetto “tenda” con quello strascico. O la supermodella Natasha Poly, con un abito semitrasparente. E lo spacco super di Toni Garrn? Indimenticabile.