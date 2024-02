Quanto è alta Clara, in gara a Sanremo 2024 con "Diamanti Grezzi": il segreto dei suoi look e lo stile acqua e sapone che conquista

Da Mare Fuori a Sanremo 2024, Clara Soccini è tra i Big in gara grazie alla sua vittoria a Sanremo Giovani 2023. Artista a dir poco poliedrica, è un’attrice, cantante e musicista. Al Festival non porta solamente la sua musica, ma anche il suo stile inconfondibile. Quanto è alta Clara e qual è il segreto dei suoi look? Ve lo sveliamo noi.

Quanto è alta Clara

A dicembre 2023, il trionfo di Clara a Sanremo Giovani l’ha portata di diritto nella lista dei Big di Sanremo 2024. La musica è sempre stata il fil rouge della sua vita, non a caso ha interpretato Giulia, in arte Crazy J, nella fortunata serie televisiva Mare Fuori. Giovanissima, di talento e di una bellezza acqua e sapone, Clara Soccini è alta 173 cm, stando a quanto riportato dall’Agenzia Fashion Model Management.

I tacchi per lei sono un plus, ma non un must, a questo punto: cresciuta nella provincia di Varese, esattamente a Travedona Monate, si è trasferita sin da giovanissima a Milano (ad appena 18 anni), mantenendosi come modella. Classe ’99, è già riuscita a conquistare diversi successi, come la partecipazione alla serie Rai Mare Fuori, la vittoria a Sanremo Giovani 2023 (la prima artista donna a trionfare dal 2009) e la pubblicazione di vari singoli, il primo nel 2020 – Io e te – seguito poi da ulteriori brani, tra cui Il tempo delle Mele, Freak, Ammirerò e Bilico. A Sanremo 2024 porta la canzone Diamanti Grezzi.

Il segreto dei look di Clara: stile e dettagli

Decisamente le influenze dello stile sono diverse: non necessita di slanciare l’altezza, ma non rinuncia a un tocco chic e glowy quando si parla di make-up. Basta ricordare il beauty look che abbiamo avuto l’opportunità di osservare a Sanremo Giovani 2023: l’acconciatura morbida, delle onde appena accennate – in stile messy, per essere precisi – incarnato luminoso e manicure dalle tonalità scure. Il look in nero slancia ed esalta la sua esile figura.

Indubbiamente, lo stile di Clara è ben diverso dal personaggio con cui il grande pubblico l’ha conosciuta, Giulia aka CrazyJ in Mare Fuori. Nella serie, infatti, i suoi outfit sono decisamente di ispirazione aggressive, non a caso è stata spesso definita come la Spice Girls di questo millennio. L’hair look per cui è diventata famosissima e apprezzata in particolar modo dalle più giovani? Le meravigliose treccine, non solo super copiate, ma che sono diventate virali su TikTok, con decine di video che spiegano come realizzarle.

Per il resto, però, Clara Soccini è ben lontana dallo stile che incarna in Mare Fuori: la sua è la tipica bellezza acqua e sapone, ed è questo – probabilmente – il segreto del suo stile. Uno dei suoi tratti ricorrenti è lo chignon, che mette in risalto i lineamenti delicati e femminili del suo volto. Trendissimo il bun raccolto, che fa tanto anni ’90, con il make-up sempre fresco e soprattutto radioso. Basti pensare all’outfit sfoggiato per il Green Carpet di Sanremo 2024: lo stile è decisamente quiet luxury, davvero elegante e raffinato.