Clara, esce il suo Primo album: il successo da Mare Fuori a Sanremo

Fonte: IPA Clara

Dopo il successo della sua partecipazione a Sanremo con Diamanti grezzi, Clara continua il suo viaggio nel mondo della musica pubblicando il suo primo album che, non ha caso porta il titolo proprio di Primo. Un progetto che va ad aggiungersi a una sfilza di successi ben oltre la sola partecipazione alla kermesse sanremese.

“Primo”, l’album di esordio di Clara

Prima la vittoria a Sanremo Giovani con Boulevard, poi l’avventura sanremese che l’ha portata sul palco del teatro Ariston con Diamanti grezzi e il duetto con Ivana Spagna sulle note de Il cerchio della vita, colonna sonora de Il Re Leone. Ora Clara sedimenta una volta di più la sua carriera da cantante con Primo, il suo album di esordio disponibile dal 16 febbraio.

Un progetto che racconta una storia personale, artistica e di cambiamento che Clara ha voluto commentare così: “Mi sono sempre detta che ogni volta che condividi la musica con gli altri in qualche modo devi meritartelo e devi meritarti anche il loro ascolto. Nell’ultimo anno sono cresciuta molto, la mia vita è cambiata e sto compiendo i primi passi per realizzare il mio sogno di sempre. Ho voluto racchiudere i miei sentimenti all’interno di un racconto, una sorta di carta d’identità della mia vita fino a qui.”

Un traguardo, il suo, che si aggiunge a una carriera già ben avviata: Clara, infatti, nonostante abbia partecipato a Sanremo Giovani, non è una voce completamente nuova nel panorama musicale delle nuove generazioni. La cantante si è anche distinta come attrice nel partecipando alla serie di successo Mare Fuori nel ruolo di Crazy J, pubblicando anche Origami all’alba, canzone parte della serie contenuta in Primo. Indimenticabile poi il suo featuring con Mr. Rain, suo compagno di avventura sanremese, nel brano Un milione di notti.

“Primo”, la tracklist dell’album di Clara:

“Ho un po’ di lacrime, un po’ di emozione, un po’ di tutto. Grazie a chi ha preso parte alla lavorazione di Primo. Spero che questo album vi possa accompagnare nella vostra quotidianità come ha fatto con me. Spero vi accompagni mentre piangete, mentre ridete e mentre fate festa.” scrive Clara sui suoi canali social mostrando la copertina del suo album di esordio. Un progetto che racchiude tutta la personalità di Clara, che in un’intervista per L’Officiel si è descritta come “Super insicura, sia a livello emotivo che estetico, anche se non sembra. Il rapporto con il proprio corpo e con le emozioni può essere complicato. Sono empatica, ed è un bene, ma a volte questo aspetto mi porta a catalizzare tutto ciò che mi circonda. La musica è la mia valvola di sfogo e lo specchio dei miei sentimenti.”

Un modo di essere che, molto probabilmente, la cantante ha voluto racchiudere in ogni traccia del suo primo grande progetto discografico permettendo così ai suoi fan di conoscerla ancora di più. Ecco la tracklist dell’album: