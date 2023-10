Fonte: IPA Mr. Rain

È sempre bello per i fan poter ascoltare brani in cui due cantanti mixano le proprie voci per raccontare un sentimento potente. Da venerdì 20 ottobre 2023, gli amanti di Mr. Rain potranno finalmente farlo con Un milione di notti, il nuovo singolo del cantante insieme a Clara, attrice della fortunatissima serie Mare Fuori.

“Un milione di notti”: significato del brano

Dopo l’enorme successo di Supereroi, brano potente in cui raccontava della sua depressione e che lo ha visto sul palco del Festival di Sanremo insieme a un coro di giovanissimi regalandogli la terza posizione, Mr. Rain torna con un nuovo, intimo brano. Questa volta però, a cantare con lui è Clara, attrice che ha debuttato in Mare Fuori 3 nei panni della trapper milanese Giulia/Crazy J e cantante che ha conquistato con il brano Origami all’alba. Un milione di notti è disponibile dal 20 ottobre: una canzone che racconta un amore difficile, che spesso porta molto dolore ma che, nonostante tutto, vale la pena di essere vissuto anche per un’ultima notte da passare insieme, anche se pare non essere mai l’ultima.

Un testo denso di significato, scritto proprio da Mr. Rain, che ripercorre le difficoltà di una relazione importante, di un legame forte, che spesso inevitabilmente porta incertezze e dolore. Del brano, il cantante ha raccontato: “Un milione di notti è un flusso di coscienza, parla del rapporto più importante e significativo della tua vita, di una relazione, di un famigliare, di un amico. Parla di quanto sia forte e indissolubile questo legame, di quanto ti faccia stare bene, ma allo stesso tempo soffrire. Racconta dell’ultima notte, che non è mai l’ultima.”

Anche, Clara, che sta muovendo i primi passi nel mondo della musica, ha raccontato quanto questo pezzo sia significativo per lei: un punto di partenza per iniziare un percorso musicale importante in cui poter imparare da artisti affermati e di talento. “Sono a quello che spero sia solo l’inizio del mio percorso nella musica e confrontarmi con artisti che fanno questo mestiere da anni è sicuramente stimolante, mi dà molta carica e lavorare a questo brano è stata una nuova esperienza e scoperta. Io sono una persona molto malinconica e Un milione di notti per me rappresenta proprio questo: l’essenza più nebulosa dell’amore e le incertezze che spesso accompagnano una relazione.”

“Un milione di notti”: testo della canzone

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi

Se è vero che hai incontrato la persona che aspetti

Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo

So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo

Ma è un salto nel vuoto

In questo mare di parole mi trascini a fondo

Vado in panico e nuoto, o almeno ci provo

Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci

La verità spaventa quando è qui davanti E a volte toglie il fiato

Io non ti ho mai cercata

Eppure mi hai trovato

Mentre precipitavo

Io non so che cosa siamo ma so quello che sei

E tu sai quello che sono più di, quanto vorrei

Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi

Fuori è già notte, è l’ultima se vuoi

Se resto qui sento il mare che scende dagli occhi

Anche dopo un milione di notti

Ho paura di te

Scusa se non riesco mai a trovare le parole

Vorrei solo dimenticarti ma è così difficile adesso

Che è l’ultima notte con te

Di me non so se puoi fidarti

Ho molto più da perdere da te rispetto a quanto posso darti

Sarebbe più semplice odiarci

E costruire mura intorno a noi per essere più distanti

Ma ci sono sempre stato e tu pure

Come le tue paure

Per queste emozioni che nascondo forse non ci sono cure

Che lasciano il segno addosso e fanno male come punture

Se resto qui sento il mare che scende dagli occhi

Anche dopo un milione di notti

Ho paura di te

Scusa se non riesco mai a trovare le parole

Vorrei solo dimenticarti ma è così difficile adesso

Che è l’ultima notte con te

Ci dividiamo le colpe

Senza volerci nascondere

Cadiamo a pezzi una volta ancora fino a che

Di noi resta solo polvere

Se scende il mare dagli occhi

Per un milione di notti quando te ne vai

È un altro nodo da sciogliere

Ci fa male ma forse

Se resto qui sento il mare che scende dagli occhi

Anche dopo un milione di notti

Ho paura di te

Scusa se non riesco mai a trovare le parole

Vorrei solo dimenticarti ma è così difficile adesso

Che è l’ultima notte con te