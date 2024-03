Mr. Rain smentisce il ritiro dalla musica: “Sono stato frainteso”

Tanti e diversi i progetti in vista per il cantante lombardo dopo due Festival di Sanremo di successo

Mr. Rain non ha alcuna intenzione di fermarsi. Il cantante ha smentito il suo presunto ritiro, di cui tanto si è parlato in questi giorni dopo quello di Sangiovanni. Entrambi hanno partecipato all’ultimo Festival di Sanremo (e qualche tempo fa hanno collaborato alla canzone La fine del mondo). Ma se l’ex di Amici ha deciso davvero di abbandonare momentaneamente il mondo delle sette note, così non è per il collega di Desenzano sul Garda, che ha invece in cantiere tantissimi progetti.

Mr. Rain non si ritira dalla musica: le sue parole

“Non ho nessuna intenzione di ritirarmi, fare pause e non riuscirei a fermarmi con la musica. Questa cosa è stata totalmente travisata mentre raccontavo il mio ultimo album, sono stato frainteso per aver semplicemente spiegato che volevo imparare a gestire meglio il tempo, e che volevo farmi una vacanza ma a fermarmi non ci penso proprio”, ha chiarito Mr. Rain all’Adnkronos.

Mattia Balardi, questo il vero nome di Mr. Rain, è reduce da due Festival di Sanremo di grande successo, grazie alle canzoni Supereroi e Due altalene. “Sono veramente felice per questi due Sanremo che mi hanno permesso di arrivare a tantissime persone, di programmare il mio primo tour nei palasport, sto scrivendo un disco in spagnolo, ho tradotto ‘Supereroi’ in spagnolo e sta andando benissimo, siamo sesti in radio”, ha affermato.

Di recente è uscito per la Warner Music Italy Pianeta di Miller, il quinto album della carriera di Mr. Rain a distanza di quasi due anni da Fragile. “È un disco totalmente diverso dai precedenti – ha spiegato il diretto interessato – È suonato al 100%, è molto più vario, ho cercato di sperimentare di più, e ho dei feedback molto positivi”.

Mr. Rain ha all’attivo 18 dischi di platino e 6 dischi d’oro e in merito al singolo Due Altalene, contenuto nel nuovo album e presentato sul palco dell’Ariston, ha precisato: “Due altalene è eredità di Supereroi. Da Supereroi mi è cambiata la vita, la gente mi chiedeva di incontrarmi e di raccontargli come avevo affrontato il mio periodo buio. A loro volta mi parlavano delle loro storie, ne ho letto centinaia. Questa canzone nasce infatti da una storia di un genitori che ha perso due figli che erano miei fan. Mi ha spezzato il cuore, mi sentivo in dovere di omaggiare tutte queste persone che hanno avuto il coraggio di confidarsi con me”.

“Ora ho veramente un mio ruolo e so di poter essere anche utile – ha aggiunto Mr. Rain – Io nei miei live cerco di parlare di argomenti che non vengono trattati, mi sento il dovere collettivo di parlare delle cose che accadono, delle cose che non vanno e cercare di migliorare il nostro mondo. Ho parlato di salute mentale, l’ho fatto da tutti i palchi che ho vissuto, Sanremo, Primo Maggio, così come ho scelto di dedicare il mio spazio di Sanremo nella serata cover al tema della violenza sulle donne, che è un tema schifosamente ancora attuale. Penso veramente che la musica possa cambiare le cose“.

Il periodo buio di Mr. Rain

In più di un’occasione Mr. Rain ha menzionato il suo periodo buio: per circa due anni faceva fatica a dormire, non parlava con nessuno e aveva continui attacchi d’ansia. “Era come mi fossi chiuso in una bolla. Ho iniziato un percorso di terapia, ho avuto il supporto della mia famiglia e soprattutto della mia ragazza, con cui ora convivo da 6 anni. Solo adesso riesco a spiegare quello che provo, a non sentirmi più solo. È lei l’angelo che mi ha salvato”, ha rivelato Mattia.

L’angelo di cui parla è Juliana Ghidini, brasiliana che vive però da anni in Italia. Sulla ragazza si hanno poche informazioni a riguardo: Mr. Rain non ha mai svelato troppi dettagli sulla sua vita sentimentale. Non ha però nascosto la voglia di mettere su famiglia con l’amore della sua vita: “Diventare papà è sicuramente nei piani ma più avanti, ora ho un sacco di progetti che voglio portare a termine”, ha confidato.