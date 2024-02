Chi sono i Gemelli Diversi, il gruppo che duetta con Mr. Rain a Sanremo 2024

Fonte: IPA I Gemelli Diversi a Sanremo 2024

Tra i cantanti scelti dagli artisti in gara a Sanremo 2024 per accompagnarli nella serata dei duetti, sono tantissimi i gruppi e le voci soliste che hanno fatto, in qualche modo, la storia della musica italiana. I Gemelli Diversi non fanno sicuramente eccezione. Chiamati al festival per duettare con Mr. Rain, il duo è pronto a commuovere gli spettatori con Mary. Scopriamo qualcosa di più su di loro.

Chi sono i Gemelli Diversi

Personalità iconiche del rap italiano degli anni ’90 e 2000, i Gemelli Diversi sono un gruppo nato a Milano nel 1998 dall’unione di due crew: la Cricca e i Rima nel Cuore. I quattro componenti originari, formati artisticamente nel collettivo Spaghetti Funk, sono THG, noto anche come Takagi, Grido, fratello di J-Ax, Thema e Strano. Il loro successo nazionale arriva con il loro primo album, da cui viene estrapolato il singolo Un attimo ancora che diventa un successo radiofonico senza precedenti.

Fonte: Getty Images

Da quel momento i Gemelli Diversi iniziano a collaborare con gli Articolo 31, gruppo hip hop che comprende il fratello di Grido, riuscendo a farsi conoscere da un pubblico di amanti del genere sempre più ampio. Nel 2000 esce 4×4, il loro secondo album, confermando un successo incredibile che esplode sempre di più nel 2002, l’anno di Fuego. Un album che, al suo interno, racchiude successi intramontabili come Tu no e Mary, brano che ottiene un doppio disco di platino e che avremo la fortuna di risentire proprio a Sanremo 2024.

Dopo il loro quarto album nel 2004 la band si avvicina al mondo della televisione grazie a MTV, nel 2005, infatti, l’emittente permette al gruppo di condurre due edizioni di Pimp my Wheels.

La separazione

Dopo una carriera fatta di amicizia e successi, il gruppo decide di sciogliersi nel 2013. L’anno successivo, Grido inizia la sua carriera da solista, lasciando a Strano e Thema la guida del tour 2 Gemelli Diversi in tour. Per quanto riguarda THG, il cantante ha deciso di collaborare con Ketra nella produzione di hit, come L’esercito dei selfie, e di collaborare con artisti del calibro di Fedez, Jovanotti Rocco Hunt.

I Gemelli Diversi a Sanremo con Mr. Rain

I Gemelli Diversi tornano finalmente a far sentire la loro voce proprio grazie a Sanremo e all’opportunità di partecipare insieme a Mr. Rain nella serata dei duetti di venerdì 9 febbraio. Un momento decisamente emozionante, considerando la portata della canzone che Strano e Thema canteranno insieme all’artista di Due altalene.

Mary è infatti uno dei pezzi più iconici del gruppo: un racconto di violenza, di legami tossici, tematiche che, putroppo, continuando a essere molto attuali. Parlando del duetto, Mr. Rain ha raccontato: “Ho scelto Mary soprattutto per il messaggio molto attuale contro la violenza sulle donne: non se ne parla mai abbastanza e in questo momento storico ne dobbiamo parlare perché le cose devono cambiare. Sono fiero di questa scelta perché io faccio musica per fare questo: la musica strumentale è solo il supporto su cui ti faccio arrivare i messaggi. Poi per me ogni occasione è buona per dare un contributo, per mandare un messaggio.”