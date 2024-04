Mr. Rain pubblica Paura del buio: testo e significato del brano

Fonte: IPA Mr. Rain

Dopo l’uscita del suo ultimo album Pianeta di Miller, Mr. Rain da spazio a un pezzo di grande forza emotiva. Esce su tutte le piattaforme Paura del buio, il singolo del cantante di Due altalene, che suona come una dedica a sé e a tanti ragazzi che da sempre lo seguono prendendo ispirazione dalle sue parole. Scopriamo testo e significato.

“Paura del buio”, significato della canzone di Mr. Rain

Reduce per la seconda volta dal Festival di Sanremo, Mr. Rain torna con Paura del buio. Un pezzo contenuto nel suo ultimo album, Pianeta di Miller, e che proprio come Due altalene e Supereroi racconta qualcosa di intimo, fragile, dando vita a un testo che trasuda consapevolezza anche davanti alle difficolta. Proprio come nella sua natura, anche in Paura del buio Mr. Rain scava a fondo e porta a galla riflessioni d’ispirazione.

Parlando del pezzo, ha raccontato: “È una dedica che faccio al me stesso di tanti anni fa, al bambino, l’adolescente che ero, introverso e che aveva ‘paura del buio’. Col passare del tempo ci si impara a conoscere sempre di più, a vedere i lati più nascosti e a gestire tutto ciò che si vive e che accade dentro ognuno di noi. Questa graduale consapevolezza aiuta ad avere maggiore coraggio e a non avere più ‘paura del buio’”. Un brano che sottolinea come, nonostante le difficoltà, Mr. Rain non abbia nessuna intenzione di fermarsi.

“Paura del buio”, testo della canzone di Mr. Rain

Da piccolo sognavo origami di carta

Ma poi è andato tutto in fumo

Pensavo che anche il cuore fosse un’arma

E non volevo usarla con nessuno

Salivo sopra il tetto prima che arrivasse l’alba

Guardavo il cielo da vicino come un astronauta

Avevo gli occhi già pieni di rabbia

Pensavo di cambiare il mondo e adesso è il mondo che mi cambia

Portami via, lontano da me

Anche se non c’è nessuno

Ci sono io insieme a te

Non ho più paura del buio

Anche se non ho niente

Non pioverà per sempre

Andiamo via, ti porto con me

Non ho più paura del buio

Non ho più paura del buio

Da piccolo anche i mostri sembravano

Da piccolo anche i mostri sembravano veri

E adesso sono loro a darmi aiuto

Tutti i problemi erano grandi come grattacieli

La musica è sempre stata il mio scudo

Quante notti passate in macchina fuori dai radar

Prendendo mille strade tranne la strada di casa

La vita è strana, prima ti cura e poi ti spara

Forse è così che si impara

Stai con me, dimmi che

Era solo un brutto sogno

Io sarò qui con te

Ogni volta che ne avrai bisogno

Portami via, lontano da me

Anche se non c’è nessuno

Ci sono io insieme a te

Non ho più paura del buio

Anche se non ho niente

Non pioverà per sempre

Andiamo via, ti porto con me

Ho fatto milioni di passi per arrivare da te

E provo a dimenticarti però sei ancora con me

Vorrei tornare indietro ma

Non mi ricordo più come si fa

Portami via, lontano da me

Anche se non c’è nessuno

Ci sono io insieme a te

Non ho più paura del buio

Portami via, lontano da me

Ci sono io insieme a te

Non ho più paura del buio

Anche se non ho niente

Non pioverà per sempre

Andiamo via, ti porto con me