Fonte: IPA Fasma

Un rapper affezionato al Festival di Sanremo. All’anagrafe Tiberio Fazioli, Fasma si è fatto conoscere proprio sul palco dell’Ariston, gareggiando tra le nuove proposte dell’edizione 2020. Allora conquistò il podio, per poi iniziare una carriera di successo nel mondo della musica, con la pubblicazione di tre album e di un singolo che sfiora il mezzo milione di ascolti su YouTube.

Chi è Tiberio Fazioli, il vero nome di Fasma

Tiberio Fazioli nasce a Roma il 17 dicembre del 1996. Appassionato di musica fin da bambino, inizia a comporre le prime canzoni a soli 13 anni. È il 2016 quando, appena ventenne, nasce lo pseudonimo Fasma, che nasce nella crew WFK, fondata assieme al produttore GG, a Barak da Baby e a Tommy l’Aggiustatutto. L’anno successivo arriva il primo singolo: Marylin M., che si guadagna il disco d’oro. Seguono M. Manson, Lady D. e Monnalisa, tutti raccolti nel 2018 nell’EP di esordio di Fasma, dal titolo WFK 1.

Il brano Marylin M. porta Fasma al secondo posto nella classifica sezione Giovani del Summer Festival del 2018. E lo stesso anno arriva il primo album in studio, dal titolo Moriresti per vivere con me? L’anno dopo, il rapper supera le selezioni di Sanremo Giovani e concorre tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2020, classificandosi al terzo posto con il brano Per sentirmi vivo, due volte disco di platino. Ancora sull’Ariston nel 2021, Fasma partecipa tra i big con la canzone Parlami (un altro disco di platino). Si classifica 18° e, poco dopo, nell’aprile 2023, lancia il terzo album Ho conosciuto la mia ombra!

Il duetto con Mr. Rain a Sanremo

La musica di Fasma parla della vita quotidiana, dell’autore e delle persone che gli stanno vicino, in una città grande e incasinata come quella di Roma. Un rapper che si rifà ai classici del settore, fra tutti Eminem (ormai padre e suocero) ma con un tocco di contemporaneità. Dal grande pubblico Fasma si è fatto conoscere grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo 2023, stavolta nel ruolo di ospite speciale.

Nel penultimo Festival condotto da Amadeus, Fasma ha accompagnato Mr. Rain nella serata dei duetti, cantando con lui Qualcosa di grande dei Lunapop, romantico brano simbolo degli Anni ‘’90, firmato da Cesare Cremonini. Per renderlo più suo, Fasma ha aggiunto al testo qualche rima scritta di suo pugno. “È un artista che ammiro molto – aveva scritto su X Mr. Rain – e per certi versi siamo molto simili, sono fiero di averlo sul palco di Sanremo con me”.