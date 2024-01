Fonte: IPA Mr Rain

Il Festival di Sanremo è da sempre non solo un’occasione per rivedere e ascoltare sul palco i grandi della musica, ma anche per scoprire nuove voci e regalare ai cantanti un palco importante in cui esprimersi e farsi scoprire al pubblico. Un’occasione che è sicuramente servita a Mr Rain, che nel 2023 con la sua Supereroi è riuscito a entrare nel cuore di molti raggiungendo il terzo posto della classifica. Per il festival 2024, il cantante ha deciso di continuare sulla stessa onda. Due altalene è il suo pezzo in gara, che racconta una storia importante e dolorosa.

“Due altalene” la canzone di Mr Rain a Sanremo 2024

Impossibile negare quanto Supereroi, la canzone che Mr Rain ha portato a Sanremo 2023, sia stata un pugno nello stomaco difficile da dimenticare. Una storia dirompente, con una scenografia costellata di un coro di bambini che ci è entrato nella testa e nel cuore. Un’esperienza che ha cambiato la vita a Mattia Balardi, che parlando del dopo festival ha raccontato: “Ho anche iniziato a ricevere miliardi di messaggi, lettere, video, da persone che mi raccontavano le loro storie e mi spiegavano come Supereroi li avesse aiutati o avesse tenuto loro compagnia in un momento duro.” Mr Rain ha deciso di partite dallo stesso storytelling di Supereroi per la 74esima edizione del festival. Due altalene, il suo nuovo pezzo, è di fatto una canzone edere della precedente.

Un brano denso di significato, ispirato a una storia vera raccontatagli da un padre: “La scintilla che mi ha fatto trovare la forza per scrivere questa canzone arriva dalla storia di un genitore che ha perso due bambini in un bruttissimo e spiacevole modo. Non voglio entrare nei dettagli, posso dire che è un padre, di Milano, e che i suoi figli erano miei fan. È stato un colpo al cuore. Sono ancora in contatto molto stretto con questa persona, è venuta a molti miei live e sa di avermi dato la scintilla. Ma il testo non è descrittivo e contiene almeno altre 10 storie dentro questa.” Una gestazione lunga un anno per avere la versione definitiva del pezzo, che a Sanremo, questa volta non verrà cantata insieme a un coro di bambini.

Una canzone con cui Mr Rain persevera il suo obiettivo: raccontare storie vere, cercando di trasmettere messaggi positivi, anche se spesso possono sembrare troppo buonisti. Un appellativo che gli è stato affibbiato spesso, ma che sembra non interessargli: “Io sono così e ne sono fiero, poi ognuno ha il diritto di pensarla come vuole. Per altri 50 anni continuerò a fare questo perché la mia missione è entrare nel cuore della gente, portare dei racconti e sfruttarli per fare del bene.”

Mr. Rain, dopo Sanremo il nuovo disco

L’avventura sanremese è solo l’inizio di un anno pieno di lavoro e soddisfazioni per Mr Rain, che si prepara a pubblicare il suo nuovo disco proprio poche settimane dopo la fine del festival. La data ufficiale è il 1 marzo 2024. “Il primo marzo uscirà il mio nuovo album. Ci ho messo due anni per scriverlo, sarà un disco molto vario ho cercato di sperimentare mantenendo lo stile della mia penna ma cercando di spaziare a livello musicale. Ci sarà anche un tour e sto già preparando lo spettacolo.”

Un progetto che si aggiunge ai tanti successi dello scorso anno, come il brano Un milione di notti in collaborazione con Clara, anche lei concorrente al festival, e la traduzione di Supereroi in spagnolo, e che continuerà con il suo tour attesissimo dai fan.