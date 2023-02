“Verissimo”, l’infanzia travagliata di Mr. Rain: in “Supereroi” racconta la sua depressione

Ospite di Verissimo, Mr. Rain si è confessato nel corso dell’intervista con Silvia Toffanin, affrontando tematiche molto intime e delicate, spiegando inoltre il significato della sua canzone Supereroi, che lo ha portato al terzo posto del Festival di Sanremo 2023.

La depressione di Mr. Rain

Il grande pubblico sta imparando a conoscere Mr. Rain, un perfetto sconosciuto per molti sul palco dell’Ariston, nonostante abbia già ottenuto un certo successo. La sua carriera ha avuto inizio nel 2011 e vanta ben quattro album all’attivo (l’ultimo nel 2022, Fragile).

Quest’intervista con Silvia Toffanin a Verissimo ha dato modo di conoscere un po’ meglio Mattia Balardi, vero nome di Mr. Rain, nato il 19 novembre 1991 a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia.

Ha un rapporto molto stretto e intimo con la musica, spiegando di fare una gran fatica nell’esprimersi di persona con gli altri. Tutto è cambiato quando ha iniziato a scrivere canzoni, rendendosi conto di poter finalmente comunicare in maniera onesta e serena.

Oggi ha raggiunto il grande successo nazionale, ma ciò che più conta è la reazione del pubblico. Tanti i messaggi e i video che continua a ricevere, il che evidenza come Supereroi sia un brano in grado di toccare il cuore di molti.

Ha un rapporto molto stretto con sua madre, che ha definito uno dei suoi supereroi: “Lei è stata quella che mi ha cresciuto. Le ho dedicato I grandi non piangono mai, che è una lettera di scuse e di ringraziamento per tutto ciò che ha fatto”.

Differente il legame con suo padre, che ha visto in parte uscire dalla sua vita dopo il divorzio, quando lui aveva circa 6 anni: “Con il tempo siamo maturati entrambi e il rapporto oggi è stupendo e ne sono molto fiero. Siamo come migliori amici”.

Ha sottolineato come vi siano stati dei problemi e che la sua infanzia può essere definita travagliata. Ad aiutarlo vi è il fatto d’essere stato circondato da persone positive, che lo hanno reso felice, nonostante tutto.

Sguardo rivolto poi alla sua canzone più famosa, ad oggi, che è di certo Supereroi, nata da un periodo di profonda depressione: “Tre anni fa ho vissuto una fase completamente buia. Mi sono sempre portato dentro tante cose e sono arrivato al punto di odiermi. Avevo problemi personali, con amici e parenti, così come lavorativi, ma soprattutto non riuscivo più a scrivere e questa cosa mi ha spiazzato. Non potevo più esprimermi. Mi ha distrutto tutto questo, ma poi ho iniziato un percorso per ricostruirmi e la mia vita è cambiata”.

Mr. Rain: la fidanzata Jiuliana

Non solo musica nella vita di Mr. Rain ma anche tanto amore: la sua fidanzata Juliana Ghidini. Una persona speciale, che ha saputo stargli accanto nei momenti più duri, offrendogi un aiuto fondamentale.

I due sono l’uno al fianco dell’altra dal 2017 ed ecco quanto è importante per lui: “Lei è stato il mio braccio destro negli ultimi sei anni. Mi ha sopportato molto, provando a farmi vedere la realtà, che spesso era distorta per me, facendomi vedere sempre il positivo. Non finirò mai di ringraziarla, perché è stata una delle persone che mi è stata più vicina in assoluto”: