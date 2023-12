Fonte: IPA Clara

L’abbiamo vista emozionarsi sul palco della finale di Sanremo Giovani 2023, abbracciando Amadeus e gli altri vincitori della competizione. Clara è ufficialmente una dei 30 Big che calcherà il palco del teatro Ariston per provare a vincere il primo posto al Festival di Sanremo 2024. Dopo la vittoria, la cantante di Varese ha voluto dedicare questo successo a una delle persone più importanti della sua vita: sua mamma.

Clara, la vittoria a Sanremo Giovani dedicata alla mamma

Dopo il suo enorme successo come attrice nella serie Mare Fuori, in cui ha interpretato la trapper Crazy J, Clara è riuscita a sbaragliare la concorrenza ottenendo la possibilità di esibirsi a Sanremo 2024 insieme ai Big. La canzone che l’ha portata alla vittoria, Boulevard, ha un testo forte, emozionante, che in qualche modo parla di lei, della difficoltà di crescere senza una figura paterna e di quanto sia grata a sua mamma. Una gratitudine che ha manifestato anche dopo la vittoria di Sanremo Giovani, dedicandola proprio a lei.

In un’intervista per La Repubblica, la cantante ha raccontato: “Volevo dirle grazie per essere sempre stata al fianco di me e mio fratello Filippo, mio padre si è separato dalla mamma quando eravamo piccoli e noi siamo cresciuti con lei, che ci ha sempre permesso di esprimerci. È professoressa di inglese alle superiori a Travedona; è la persona a cui racconto tutto sin dall’inizio e a cui penso non appena faccio qualcosa. Pensi che la prima volta che ha ascoltato la canzone è stato in videochiamata, anche se mi sarebbe piaciuto tenerle segreto tutto sino alla finale.”

Una difficoltà non da poco quella di crescere senza un padre, che l’ha portata a essere spesso diffidente verso le figure maschili: “Papà non è stato una figura presente ma, come dico sempre, gli sbagli si fanno e anche i genitori sono esseri umani e sbagliano. Quando ero piccola non capivo perché lui non ci fosse, ma maturando mi è chiaro che un genitore ha le sue difficoltà. La diffidenza per la figura maschile ce l’ho di base purtroppo ma crescendo mi sono aperta molto e spero di cambiare ancora con gli anni.”

Clara: il Festival si aggiunge a una carriera di successi

Ora, Clara si concentra sulla sua avventura sanremese: lei, insieme ai Santi Francesi e ai Bnkr44, sarà la quota giovane del festival, l’ultimo in cui vedremo Amadeus come conduttore, che partirà il 6 febbraio 2024. Un’opportunità unica per la sua carriera, che procede a gonfie vele. Ne sono un esempio Mare Fuori e la collaborazione con Mr. Rain, anche lui protagonista del festival, con cui ha registrato Un milione di notti: “Mattia (Mr. Rain) ho imparato molto, sono stata sua ospite al Forum e mi sono promessa che un giorno sarò lì come protagonista. Nei miei sogni ci sono feat. con Sfera Ebbasta, Massimo Pericolo che è di un paesino vicino al mio e tanti altri.”

La canzone che porterà sul palco dell’Ariston si chiama Diamanti grezzi e, come tutte le altre canzoni in gara, è nascosta da un’aura di mistero. Non potremo sapere nulla del pezzo fino alla settimana più attesa dagli amanti della musica italiana. Sempre a Repubblica, però, Clara ha voluto specificare: “Non posso dire nulla se non che mi fotografa bene; si scoprirà un lato nuovo di me anche se tutti potranno identificarsi.” Non resta quindi che aspettare febbraio, per goderci la sua canzone e quelle di tutti gli altri artisti in gara.