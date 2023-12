Fonte: IPA Sanremo Giovani 2023, Clara vince insieme a Santi Francesi e Bnkr44

Quella del 19 dicembre è stata una finalissima al cardiopalma in cui gli artisti hanno dato il meglio di sé e alla fine Sanremo Giovani 2023 ha permesso a tre di questi di raggiungere i 27 Big sull’Ariston per il Festival di Sanremo 2024: con Clara, Santi Francesi e Bnkr44 la rosa dei cantanti in gara ammonta, dunque, a 30. La serata si è aperta con un grande “in bocca al lupo” del conduttore e direttore artistico Amadeus, che ha accolto tutti i giovani con entusiasmo. Insieme a loro i Big hanno presentato i titoli delle canzoni in gara.

Sanremo Giovani 2023, i vincitori che si uniscono ai Big

Erano in lizza tra i papabili vincitori di Sanremo Giovani 2023 e alla fine hanno confermato le previsioni: Clara si è aggiudicata la vittoria del contest, seguita da Santi Francesi e Bnkr44. Insieme si sono aggiudicati i tre ambiti posti nella rosa dei cantanti in gara all’Ariston. Anche loro calcheranno il palcoscenico del Festival di Sanremo in onda dal 6 al 10 febbraio 2024, tentando il “colpaccio”.

Ai vincitori (così come agli altri artisti in gara) è andato il supporto dei co-conduttori e delle co-conduttrici, come Fiorello, che per l’occasione si è presentato come Rhett Butler. “Sono quello di Via col Vento, in bocca al lupo a tutti, con tre di voi ci vedremo a Sanremo, con tutti gli altri ci vedremo in giro. Sono co-conduttore grazie ad Amadeus”. Anche Teresa Mannino ha dato il suo incoraggiamento, proponendo di fare una serata anche al lunedì, così da portare tutti i giovani al Festival.

Fonte: IPA

Chi ha partecipato alla Finale di Sanremo Giovani 2023

“Il livello si è alzato, quest’anno è eccelso”. Così Amadeus ha presentato i finalisti di Sanremo Giovani 2023 al completo. Molti sono dei veri e propri artisti in erba, giovanissimi, speranzosi di poter conquistare il panorama musicale italiano.

Bnkr44 – Effetti Speciali

Clara – Boulevard

Dipinto – Criminali

Fellow – Alieno

GrenBaud – Mama

Jacopo Sol – Cose che non sai

Lor3n – Fiore d’Inverno

Nausica – Favole

Omini – Mare Forza 9oi

Santi Francesi – Occhi tristi

Tancredi – Perle

Vale LP – Stro##a

Molti giovani li abbiamo già conosciuti, per esempio Clara viene da Mare Fuori, la famosissima serie televisiva. E come non menzionare la vittoria dei Santi Francesi, già vincitori di X Factor 2022? C’è anche un altro ex partecipante di X Factor, ovvero Federico Castello alias Fellow.

La lista delle canzoni in gara al Festival di Sanremo 2024

Con i vincitori di Sanremo Giovani 2023, è pronta la lista delle canzoni in gara al Festival di Sanremo 2024. Questo Sanremo vede le prime volte di molteplici artisti, ma al contempo graditissimi ritorni, tra cui quello di Fiorella Mannoia.

Fiorella Mannoia – Mariposa

Geolier – I p’ me, tu p’ te

Dargen D’Amico – Onda alta

Emma – Apnea

Fred De Palma – Il cielo non ci vuole

Angelina Mango – La noia

La Sad – Autodistruttivo

Diodato – Ti muovi

Il Tre – Fragili

Francesco Renga e Nek – Pazzo di te

Sangiovanni – Finiscimi

Alfa – Vai!

Il Volo – Capolavoro

Alessandra Amoroso – Fino a qui

Gazzelle – Tutto qui

Negramaro – Ricominciamo tutto

Irama – Tu no

Rose Villain – Click boom!

Mahmood – Tuta gold

Loredana Bertè – Pazza

The Kolors – Un ragazzo, una ragazza

Big Mama – La rabbia non ti basta

Ghali – Casa mia

Annalisa – Sinceramente

Mr. Rain – Due altalene

Maninni – Spettacolare

I Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita

Clara – Diamanti Grezzi

Santi Francesi – L’amore in bocca

Bnkr44 – Governo Punk

I Big in gara sono ufficialmente 30: la classifica completa sarà data solamente durante la Finale, mentre nelle altre serate ci attende una sorta di “top”. Una novità dovuta, dal momento in cui non sarebbe possibile dare la classifica nella sua interezza durante ogni serata senza intaccare inevitabilmente il resto del programma. Sappiamo già, in ogni caso, che le serate dovrebbero finire intorno alle 2 di notte.