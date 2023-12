Sanremo 2024, i titoli delle canzoni dei Big

Fonte: IPA Amadeus a Sanremo Giovani 2023

Stiamo per entrare nel cuore della macchina di Sanremo 2024, già in atto: dopo aver annunciato i co-conduttori, le co-conduttrici e i nomi dei Big in gara, a Sanremo Giovani sono stati svelati i titoli delle canzoni. Il conduttore Amadeus ha accompagnato gli artisti in gara sul palco, in diretta dal Casinò: la finale di Sanremo Giovani dà ufficialmente inizio alle vibes sanremesi.

I cantanti in gara a Sanremo 2024: i titoli delle canzoni

Nel momento in cui vengono svelati i titoli delle canzoni dei Big in gara iniziamo a farci un’idea più chiara di ciò che ci attenderà dal 6 al 10 febbraio 2024, quando Amadeus, conduttore e direttore artistico, darà il “via” alla cosiddetta Settimana Santa per tutti gli amanti di Sanremo. Un festival che ha contribuito a svecchiare, rendendolo più appetibile anche a un pubblico giovane. Di seguito, la lista dei Big in gara con i titoli dei brani che hanno scelto per l’Ariston.

Fiorella Mannoia – Mariposa

Geolier – I p’ me, tu p’ te

Dargen D’Amico – Onda alta

Emma

Fred De Palma – Il cielo non ci vuole

Angelina Mango – La noia

La Sad

Diodato

Il Tre

Francesco Renga e Nek

Sangiovanni

Alfa

Il Volo

Alessandra Amoroso – Fino a qui

Gazzelle – Tutto qui

Negramaro – Ricominciamo tutto

Irama

Rose Villain

Mahmood

Loredana Bertè – Pazza

The Kolors

Big Mama

Ghali – Casa mia

Annalisa

Mr. Rain – Due altalene

Maninni

I Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita

Il programma di Sanremo 2024: cosa sappiamo finora, tra novità e anticipazioni

La prima serata del Festival di Sanremo è in programma martedì 6 febbraio: è il momento più atteso, perché non solo dà il via alla settimana sanremese, ma ci permette di ascoltare tutte le canzoni in gara. Mercoledì 7 febbraio e giovedì 8 febbraio, invece, i Big si divideranno, perché si esibiranno solo la metà degli artisti. La novità di quest’anno? I Big che non canteranno nella serata saranno ugualmente presenti, perché avranno il compito di presentare gli artisti.

Veniamo alla quarta serata del 9 febbraio, che tradizionalmente è dedicata alle cover: ovviamente, la tradizione è mantenuta, ma i Big possono scegliere qualsiasi canzone, non solo italiana, ma anche internazionale. Non ci sono limiti nemmeno per i periodi. L’ultima serata del Festival va in onda sabato 10 febbraio. Un’ulteriore novità rispetto al passato è che la classifica completa non verrà svelata fino alla Finale. Ad accompagnare Amadeus troveremo, in ordine di serata, Marco Mengoni, Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e Fiorello.

Chi sono gli ospiti di Sanremo 2024

Per il momento non sono stati ancora annunciati tutti gli ospiti di Sanremo 2024. Sappiamo che per la prima serata è previsto Marco Mengoni in veste di super ospite musicale e co-conduttore. Per la seconda serata, invece, tornerà a esibirsi il Maestro Giovanni Allevi: una scelta promossa e apprezzata da tutti. Inoltre, è presente nella serata finale il ballerino di immenso talento Roberto Bolle. Secondo le indiscrezioni, potrebbe esserci anche Russell Crowe tra gli ospiti, ma attendiamo l’annuncio e la conferma del conduttore.

Notizia in aggiornamento…