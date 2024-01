Sanremo 2024, chi sono gli autori delle canzoni dei 30 Big

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Il Festival di Sanremo 2024 si profila non solo come una gara tra cantanti, ma anche come una celebrazione degli autori, i maestri delle parole dietro le canzoni. Vediamo chi sono questi talenti che porteranno la loro arte sul palco di Sanremo dal 6 al 10 febbraio 2024.

Sanremo 2024, il Festival della musica e anche degli autori

Nel cuore pulsante della scena musicale italiana, il Festival di Sanremo è sempre stato molto più di una semplice competizione tra cantanti. È un incontro di menti creative, una vetrina per autori di talento che danno vita e anima alle canzoni. Mancano poco più di tre settimane all’avvio della 74esima edizione di questa kermesse canora, un evento attesissimo che vedrà Amadeus, per il quinto anno consecutivo, nel ruolo di direttore artistico. Il festival, che si terrà dal 6 al 10 febbraio 2024, promette di essere un’edizione ricca di sorprese e talenti.

Quest’anno, il focus si sposta anche sui maestri delle parole, gli autori dei 30 brani in gara, ognuno con una storia unica da raccontare. Tra questi, emergono nomi già noti al pubblico, come Davide Petrella e Jacopo Ettorre, che si distinguono per aver scritto più brani in questa edizione. Petrella, già noto per aver contribuito al successo di Due Vite di Marco Mengoni e Cenere di Lazza, quest’anno ha collaborato con Emma, Ghali, Rose Villain e The Kolors. Ettorre, invece, è la penna dietro i brani di Alessandra Amoroso, Bnkr44, Fred De Palma e Mahmood.

Un altro nome di spicco è Paolo Antonacci, ‘figlio d’arte’ e già celebre per il successo di Tango di Tananai, che quest’anno firma tre brani. A lui si affiancano Cheope, Francesco Catititti, produttore di Soldi nel 2019, Edwin Roberts, autore della musica di Fai Rumore nel 2020, e Stefano Marletta, scelto da Dargen D’Amico, Il Volo e Ricchi e Poveri.

Ogni brano in gara a Sanremo 2024 porta con sé un pezzo di storia, un frammento di emozioni e sogni tradotti in musica. Gli autori, con la loro maestria e sensibilità, regalano al pubblico testi che spesso diventano colonna sonora delle nostre vite, evocando ricordi e suscitando nuove emozioni. Ecco perché, in questa edizione, oltre a tifare per i nostri cantanti preferiti, non possiamo fare a meno di tributare un caloroso applauso a questi poeti della musica moderna, i veri protagonisti di Sanremo 2024.

Le canzoni di Sanremo 2024 innamorata dettaglio

Ogni autore porta un bagaglio unico di esperienze, storie e stili che si riflettono nei brani di Sanremo 2024. Questi talenti rappresentano il cuore pulsante del Festival, offrendo al pubblico un’ampia gamma di emozioni e narrativa attraverso le loro creazioni. Con questa edizione, il Festival di Sanremo non è solo una vetrina per le voci, ma anche per gli artigiani delle parole che creano la magia dietro ogni canzone.