Sangiovanni: la canzone a Sanremo racconta la rottura con Giulia Stabile

Fonte: Getty Images Sangiovanni

In attesa di poter ascoltare le 30 canzoni che domineranno il palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo 2024, moltissimi cantanti, pur non potendo spoilerare nulla riguardo i loro brani, si stanno lasciando andare a qualche piccolo commento sui loro pezzi, che rimarranno comunque segreti fino al sei febbraio, data di inizio del Festival. A voler raccontare qualcosa sulla genesi del suo pezzo è Sangiovanni, che ha definito la sua canzone come una lettera d’addio a una persona molto particolare.

Sangiovanni, il brano per Sanremo parla di Giulia Stabile

Per Sangiovanni il palco di Sanremo non è un’avventura nuova. Il cantante uscito dalla scuola di Amici di Maria de Filippi, infatti, aveva raggiunto un successo incredibile grazie a Farfalle, brano che ha raggiunto la diciassettesima posizione della classifica finale, ma che ci ha tenuto compagnia in radio per i mesi seguenti.

Ora, Sangiovanni torna sulla riviera ligure portando un pezzo molto diverso dal precedente. Finiscimi è un brano molto profondo, che va a toccare una storia d’amore ormai finita che i fan del cantante conoscono molto bene: quella con la ballerina ed ex compagna e vincitrice di Amici Giulia Stabile. Sangiovanni definisce Finiscimi come una lettera d’addio struggente e malinconica. Un pezzo che formerà il suo prossimo disco e che darà una svolta alla sua carriera.

Parlando del brano in un’intervista per Il Messaggero, Sangiovanni ha raccontato: “Avevo bisogno di liberarmi di alcuni sassolini che non mi facevano andare avanti. È una ballata. Non l’ho scritta per Sanremo, ma riascoltandola ho capito che su quel palco poteva assumere un significato ancora più profondo.” Un brano quindi che è anche una dedica malinconica per un amore che, nato tra i banchi della scuola di canto e ballo nel 2020 e finito nel 2023, pare lasciare ancora qualche strascico.

Sangiovanni, il rapporto con la scuola di “Amici”

Sangiovanni ha anche raccontato quanto la sua carriera lo stia facendo crescere umanamente e artisticamente. Una sensazione naturale, che lo ha portato a distaccarsi dal mondo di Amici. “Maria la sento meno che in passato: mi sono estraniato dai contesti che vivevo prima. Oggi sono cresciuto, mi sento più maturo. In una sola parola: adulto. Il mio rapporto con la musica è cambiato: è tornato come in principio, quando entravo in studio solo se ne avevo bisogno. Ora vorrei che le mie canzoni fossero più vere, crude. Facevo fatica a riconoscermi. Non voglio cancellare il passato, il contesto in cui sono nato. Ma ora sono cresciuto. Non sono più quello di Farfalle e Malibu, non faccio più la stessa musica.”

Una scelta artistica che, anche grazie al prossimo album in uscita quest’anno, potrebbe portare Sangiovanni a vivere una carriera nella musica molto diversa da quella che siamo abituati a pensare parlando di lui. Una musica più consapevole, profonda, che però non si discosta dalla sua personalità. Sarà anche per questo che Amadeus ha deciso ancora una volta di puntare su di lui e di ammetterlo tra i trenta artisti che animeranno il palco del teatro Ariston dal sei al dieci di febbraio.